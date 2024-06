Atenção usuários do iPhone: veja como você pode usar o Gemini no seu telefone

A Apple anunciou recentemente uma parceria com a OpenAI para integrar o ChatGPT no iOS 18 até o final deste ano. Mas não é só isso: A empresa também expressou interesse em colaborar com outras empresas de IA, como Google, para oferecer aos usuários do iPhone ainda mais opções de chatbots.

ANÚNCIO

O que isso significa para você? Mais liberdade para escolher o chatbot que melhor se adapte às suas necessidades e preferências. Um exemplo dessa nova era de chatbots no iOS é o Google Gemini, já disponível para usuários de iPhone através do aplicativo do Google. Gemini oferece uma variedade de funções práticas que podem melhorar sua experiência no iOS, incluindo:

Pesquisas mais precisas e relevantes: Gemini ajuda você a encontrar o que procura de forma mais rápida e fácil, graças à sua capacidade de compreender melhor o contexto e os matizes de suas consultas.

Gemini ajuda você a encontrar o que procura de forma mais rápida e fácil, graças à sua capacidade de compreender melhor o contexto e os matizes de suas consultas. Criação de conteúdo sem esforço: Diga adeus aos bloqueios criativos. Gemini pode gerar e resumir texto, criar imagens e ajudá-lo com diversas tarefas criativas através do uso de indicações.

Como começar com o Gemini no iPhone?

É muito simples:

Baixe o aplicativo do Google no seu iPhone.

Abra o aplicativo e certifique-se de ter feito login na sua conta do Google.

Se Gemini estiver disponível para você, você verá uma aba "Gemini" na parte superior do aplicativo.

Toque na aba “Gemini” e siga as instruções na tela para começar.

Para conversar com Gemini:

Toque em uma sugestão ou no ícone do teclado e insira a sua mensagem.

Toque no ícone do microfone e fale a sua mensagem.

Toque no seletor de imagens para adicionar uma foto à sua mensagem.

Quando estiver pronto, toque em "Enviar".

Mostrar ou ocultar a aba Gemini:

Na tela de pesquisa do aplicativo Google, toque na sua foto de perfil.

Toque em "Configurações" e depois em "Geral".

Ative ou desative a opção "Mostrar Gemini".

Leve em consideração o seguinte:

Assim como outros modelos de linguagem grandes, o Gemini pode cometer erros. O Google alerta que o Gemini pode fornecer informações imprecisas ou até mesmo fazer declarações ofensivas.

Utilize o botão "Google" (que aparece abaixo de cada resposta) para verificar as informações fornecidas pelo Gemini e buscar conteúdo relevante na Pesquisa do Google.

Outras opções disponíveis incluem: Exportar para Documentos, Rascunho no Gmail, Criar um link público, selecionar texto, Modificar resposta e Outros rascunhos.

Mas isto é apenas o começo

A associação da Apple com a OpenAI e sua abertura para colaborar com outras empresas de IA indicam que o cenário dos chatbots no iOS está prestes a se tornar muito mais diversificado e inovador. Prepare-se para ter acesso a uma gama mais ampla de chatbots, cada um com suas próprias forças e características únicas, o que permitirá que você escolha o que melhor se adapta às suas necessidades e preferências específicas.