Ela usou a IA para analisar suas conversas no WhatsApp com o ex-namorado

A criadora de conteúdo espanhola Alba Jiménez, conhecida no TikTok como @albajimfe, surpreendeu as redes sociais com um uso inovador de inteligência artificial para analisar os “sinais de alerta” em uma conversa no WhatsApp com seu ex-namorado.

No seu vídeo viral, que já acumula 1,7 milhões de visualizações e 143.000 "gostos", Alba demonstra como a ferramenta Chat GPT pode analisar uma conversa de chat e detetar possíveis comportamentos tóxicos ou manipuladores.

Como funciona?

Alba explica passo a passo como exportar uma conversa do WhatsApp para que o Chat GPT possa realizar a análise. Uma vez exportado o chat, a inteligência artificial pode se concentrar em toda a conversa ou em uma pessoa específica.

Para testar a ferramenta, Alba usou uma conversa com seu ex-namorado, conhecido por seus "sinais de alerta". Os resultados foram impactantes, revelando frases como "possível manipulação emocional" e "invalidação de emoções e preocupações".

‘O Chat GPT me diz: Amiga, acorda!’

Alba brinca sobre como a IA confirmava os avisos de suas amigas sobre seu ex-namorado. "É como se o Chat GPT estivesse me dizendo: Amiga, acorda!", ela comenta rindo.

A influenciadora também mostra como o Chat GPT pode analisar a compatibilidade entre as pessoas envolvidas na conversa. No caso dela, a ferramenta indicou uma baixa compatibilidade entre ela e seu ex-namorado, trazendo uma nova perspectiva para sua reflexão sobre o relacionamento.

O vídeo gerou uma onda de comentários, desde humorísticos até análises mais sérias. Alguns usuários encaram com humor, comentando "eu faço terapia com o Chat GPT uma vez por semana" ou "peço para ele analisar as conversas com meu ex e o pobre Chat GPT acaba chorando".

Outros destacam o potencial prático da ferramenta, como uma usuária que comenta: "Também contei minha situação ao Chat GPT e ele me aconselhou a ter uma conversa com meu parceiro e os pontos a serem mencionados. Altamente recomendado!".

IA e relacionamentos pessoais: uma tendência em ascensão

O sucesso do vídeo de Alba Jiménez destaca a crescente influência da inteligência artificial na vida cotidiana, especialmente no campo das relações pessoais. Enquanto alguns encaram isso com humor, outros reconhecem seu potencial para melhorar a comunicação, detectar comportamentos tóxicos e tomar decisões mais acertadas nos relacionamentos.

Se estiver interessado em analisar suas conversas do WhatsApp em busca de “bandeiras vermelhas” ou avaliar a compatibilidade com alguém, você pode experimentar o Chat GPT ou ferramentas semelhantes. Lembre-se de que a IA pode ser uma ferramenta útil para reflexão, mas não deve substituir o bom senso nem a opinião de um profissional.