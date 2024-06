Descoberta arqueológica confirma antiga ‘Batalha dos Anjos de Deus’ em Jerusalém

Na Bíblia existem inúmeras narrativas e textos sagrados que são venerados por milhões de crentes em todo o mundo. Estamos falando de um compêndio de ensinamentos, histórias e leis que fazem parte da cultura ocidental e que têm resistido por séculos até os dias atuais. Um desses textos é o relativo à “Batalha dos Anjos de Deus”, um termo que evoca a imagem de um conflito celestial, onde as forças lideradas por figuras como o Arcanjo Miguel enfrentam entidades malignas ou rebeldes em uma luta pelo orden e pela pureza do universo.

Recentemente, arqueólogos confirmaram a localização de um campo militar mencionado na Bíblia como cenário da “Batalha dos Anjos de Deus” contra o exército Assírio, uma descoberta que abalou a comunidade católica e foi liderada pelo arqueólogo Stephen Compton com o apoio de tecnologia avançada.

A verdadeira ‘Batalha dos Anjos de Deus’

Aquele local, importante na história bíblica há 2700 anos, foi cenário de um evento milagroso descrito nas escrituras onde um anjo enviado por Deus aniquilou 185.000 soldados assírios, protegendo as portas de Jerusalém. Enquanto isso, Israel, conhecido por sua rica herança cultural e arqueológica, foi justamente o foco de investigações que lançaram luz sobre esse episódio histórico e bíblico.

De acordo com os relatos, a identificação do campo foi feita através da análise de uma placa de argila da época do rei Senaquerib, encontrada anteriormente, que detalha a disposição do exército assírio durante a batalha. Compton usou comparações de cartografia moderna e fotografias antigas da região para localizar o local com precisão.

Assim, o estudo também revelou que, após o evento bíblico, a zona não foi habitada por humanos por mais de 2600 anos, o que sugere uma possível reverência histórica ou um efeito residual do acontecimento descrito. Fragmentos de cerâmica e restos de uma parede perimetral encontrados no local corroboraram a antiguidade e a natureza militar do sítio, de acordo com os pesquisadores.

No entanto, esta pesquisa confirma detalhes narrados na Bíblia, mas também fornece uma nova ferramenta para arqueólogos que buscam entender melhor a expansão assíria e seu impacto na região. Em outras palavras, essa descoberta é significativa tanto para os crentes quanto para historiadores e arqueólogos interessados nas antigas civilizações do Oriente Próximo.

Embora as interpretações variem amplamente de acordo com as crenças e denominações, a batalha geralmente simboliza o triunfo do bem sobre o mal e a proteção divina contra as forças obscuras. O que acontecerá após essa descoberta? Isso é algo que apenas o tempo dirá.