Transcrição de áudios de voz: a atualização do WhatsApp que mudará sua vida

No entanto, há uma função adicional que será completamente aprimorada nas próximas atualizações do WhatsApp. Estamos falando das mensagens de voz, uma ferramenta que nos permite enviar um áudio gravado diretamente por nós sem a necessidade de o destinatário baixar arquivos.

Transcrições de notas de voz em vários idiomas?

O portal Enseñamos de Ciencia publicou um trabalho de pesquisa realizado pelo WABetaInfo, o qual revela que o WhatsApp tem preparada uma melhoria incrível para sua próxima atualização.

Trata-se de uma função em que a partir do WhatsApp você poderá ter transcrições em tempo real de notas de voz ao seu alcance e, não apenas isso, também poderão ser transcritas em diferentes idiomas sem usar outros aplicativos.

Imagine que te enviam uma nota de voz no WhatsApp, se não quiser ou não puder ouvi-la, agora podes obter uma transcrição do que a nota de voz diz diretamente do aplicativo, e se estiver em outro idioma, não se preocupe, pois o WhatsApp traduzirá automaticamente para ti.

Com esta atualização, você poderá obter em texto o que é dito em um áudio, além de poder traduzi-lo para qualquer idioma e usá-lo como meio de interpretação entre pessoas que falam idiomas diferentes.

Esta nova função ainda não está disponível para uso geral, por isso, se você quiser tê-la em seu aplicativo do WhatsApp, deverá seguir os seguintes passos:

Para Android

Acesse a loja virtual Google Play Store.

A partir das tuas aplicações descarregadas ou na barra de pesquisa, entra no WhatsApp.

Uma vez que encontrar o aplicativo na loja, role até o final do menu do WhatsApp.

Clique em 'tornar-se um testador beta'.

Terá que confirmar que quer fazer parte das pessoas que vão testar a versão beta do WhatsApp clicando em ‘quero participar’.

Apenas espere que a nova versão seja baixada e está pronto.

Para iOS

Se estiver procurando a versão beta do WhatsApp para iPhone, terá que baixar o 'TestFlight' na App Store, a loja virtual da Apple.

Aguarde o download do aplicativo, entre e aceite todas as permissões.

Procure a opção para se inscrever no teste da nova atualização do WhatsApp.

Agora, basta baixar a nova versão e pronto, você poderá desfrutar da versão beta mais recente do WhatsApp.

