O WhatsApp finalmente enviará imagens sem reduzir a resolução por padrão

| Versão beta do WhatsApp

WhatsApp é atualmente o aplicativo de mensagens instantâneas mais famoso do planeta, apesar de existirem algumas alternativas muito mais robustas e consistentes, como Telegram ou Signal. No entanto, o Meta possui a plataforma mais famosa e, graças a isso, permite algumas práticas não muito apreciadas por seus usuários, como a mania de alterar a resolução das imagens e vídeos compartilhados.

ANÚNCIO

Ao longo dos anos, temos visto como os aplicativos da concorrência implementam funções necessárias, urgentes e essenciais, fazendo com que esta outra plataforma, que está acomodada em seus louros, leve anos para implementá-las, copiando cada mudança de forma mecânica em vez de buscar estar na vanguarda.

Mas isso em breve poderá se tornar coisa do passado, pelo menos no que diz respeito à má compressão de fotos e vídeos, já que o Meta aparentemente estaria finalmente trabalhando em uma configuração padrão que impedirá que isso aconteça com o que enviamos.

O WhatsApp está preparando uma mudança

Acontece que as pessoas por trás do WhatsApp têm estado implementando algumas melhorias constantes para manter sua relevância ao longo dos anos, sempre seguindo a mesma mecânica: o Telegram ou o Signal surpreendem com alguma mudança e a equipe de desenvolvedores da Meta começa a trabalhar nisso para integrá-lo às versões beta de teste, que depois chegam a todo o público saindo dessa fase de avaliações.

Uma das maiores reclamações dos usuários era a compressão de mídia, que reduzia a qualidade das fotos e vídeos compartilhados, então, em resposta a essas reclamações, a equipe da plataforma introduziu há alguns meses a opção de compartilhar imagens em alta definição (HD), algo que precisava ser ativado toda vez que uma foto era enviada.

Agora, de acordo com o editor do Android Police, Artem Russakovskii, esta funcionalidade estaria evoluindo ainda mais com a implementação de uma nova configuração padrão para compartilhar mídia em HD:

Aqueles que já experimentaram sabem perfeitamente que a compressão padrão do WhatsApp é bastante agressiva, resultando sempre em fotos e vídeos pixelados, que parecem ainda piores em telas de alta resolução.

ANÚNCIO

Felizmente, o WhatsApp aumentou o limite de tamanho de arquivo anexado para 2 GB, o que ajudou a mitigar o problema. No entanto, essas soluções alternativas ainda eram um passo adicional desnecessário.

O WhatsApp se une ao século XXI

A introdução da opção de compartilhar imagens em HD há um ano foi um grande avanço. Embora a qualidade HD não seja equivalente à compressão zero, a resolução final das imagens e vídeos é funcional e suficientemente amigável.

Agora, de acordo com o que foi descoberto por Russakovskii, os desenvolvedores do WhatsApp recentemente implementaram uma nova configuração de qualidade ou resolução de mídia padrão para cada envio e ela se mostrou muito mais favorável.

WhatsApp | Meta

Esta configuração, disponível atualmente na versão beta mais recente do aplicativo, está localizada em Configurações > Armazenamento e dados > Qualidade de carregamento de mídia. Onde só precisaria configurar isso uma vez para enviar fotos e vídeos em uma resolução decente.

Assim, resta apenas esperar que a equipe do WhatsApp libere completamente a função para todos os usuários.