Inteligência artificial: O plano do Google para evitar um apocalipse robótico

Num mundo onde a tecnologia avança a passos largos, as notícias sobre robôs e inteligência artificial são abundantes. Estas invenções estão revolucionando diversos setores, desde a medicina até os processos de fabricação, muitas vezes sem considerar as repercussões por trás dessas criações e seu impacto em nossa vida diária. Por isso, o Google se pronunciou sobre o futuro desses avanços.

Recentemente, e através de sua subsidiária DeepMind, a empresa liderada por Sundar Pichai apresentou uma série de inovações destinadas a fortalecer a segurança na interação entre humanos e robôs, anunciando o desenvolvimento de três novos sistemas: AutoRT, SARA-RT e RT-Trajectory.

Inteligencia Artificial Google

O plano do Google para evitar um apocalipse robótico

De acordo com o Google, essas tecnologias são projetadas para melhorar a velocidade e precisão das decisões tomadas por robôs em ambientes reais, focando na prevenção de riscos para os humanos. A iniciativa surge devido à crescente integração da robótica no dia a dia, destacando a necessidade de uma regulamentação que garanta que os robôs não representem uma ameaça para a segurança.

A “Constituição do Robô” da Google é inspirada nas Três Leis da Robótica de Isaac Asimov, com uma regra fundamental: um robô não pode causar dano a um ser humano. Essa regulamentação proíbe os robôs de realizarem tarefas que envolvam pessoas, animais, objetos pontiagudos ou aparelhos elétricos sem supervisão.

Por outro lado, os sistemas apresentados pelo Google incluem o AutoRT, que utiliza modelos de linguagem visual para ajudar os robôs a entender seu ambiente e escolher as ações adequadas. Basicamente, esse sistema é projetado para parar automaticamente se detectar que a força sobre suas articulações excede um limite seguro, evitando assim acidentes.

Assim, durante os testes nos escritórios do Google, esses robôs, equipados com ferramentas básicas como câmeras e braços robóticos, demonstraram sua capacidade de lidar com mais de 6.650 tarefas simultaneamente sem supervisão direta, embora sempre sob a supervisão de um humano com capacidade de desativação. Os modelos utilizados permitiram que os robôs interpretassem seu ambiente e decidissem quais tarefas realizar, mantendo sempre a segurança como prioridade.

Enquanto isso, a nível global, a robótica continua avançando rapidamente, com gigantes como a Amazon e nações como a China investindo fortemente no desenvolvimento de robôs avançados e humanoides. Até agora, os esforços do Google refletem uma tendência em direção a uma integração mais profunda da inteligência artificial, que promete transformar a maneira como interagimos com a tecnologia.