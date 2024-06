Como saber se clonaram seu WhatsApp: truques e dicas para proteger sua conta

O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no mundo e, por isso, é onde você deve ter mais cuidado com seus dados, pois até mesmo pode estar em perigo.

Um dos perigos mais comuns a que você está exposto ao usar este aplicativo é o de clonarem o seu Whatsapp, pois poderiam acessar suas conversas, expondo suas informações, dados e outros.

Se deixou o seu WhatsApp Web aberto num computador ou laptop ao qual outros tenham acesso, é muito possível que tenham entrado na sua conta de forma muito simples, por isso é importante que sempre feche a sua sessão onde quer que se conecte que não seja de sua propriedade.

No entanto, existem alguns truques muito simples para saber se a sua conta foi clonada no aplicativo e nós explicamos isso para você.

Os truques para saber se o teu WhatsApp foi clonado e como resolver

Para saber se clonaram seu WhatsApp, você deve seguir alguns passos e dicas, sendo um deles verificar sua atividade no aplicativo e ver se há alguma mensagem que você não enviou, ou se recebeu uma mensagem de alguém que não conhece.

Também verifique se as informações do seu perfil e contato não foram alteradas, para isso pressione os três pontos suspensivos verticais e vá para configurações, depois em seu perfil e verifique se as informações estão corretas.

Além disso, e o mais importante, verifique a lista de dispositivos conectados e veja se há algum que você não reconhece, e se houver, faça logout imediatamente, assim você poderá recuperar sua conta.

Como proteger sua conta do WhatsApp

Para proteger melhor sua conta do WhatsApp, é importante ter em mente algumas dicas, e a primeira delas é nunca compartilhar seu código de registro ou o PIN de verificação em duas etapas com outras pessoas.

Além disso, ative a verificação em duas etapas e forneça um endereço de e-mail caso esqueça o PIN.

Além disso, defina uma senha para a caixa postal que seja difícil de decifrar para que ninguém mais possa acessar e estabeleça um código para o dispositivo, e verifique quem tem acesso físico ao seu telefone, pois aqueles que o fizerem podem usar sua conta do WhatsApp sem sua permissão.

E é muito importante que, se receber um email para redefinir o PIN de verificação e não o solicitou, não clique no link, pois alguém pode estar tentando acessar, por isso tenha muito cuidado.