Votaria em AI Steve?: A Inteligência Artificial entra nas eleições do Reino Unido

A inteligência artificial (IA) é um campo que está vivendo seu maior auge, e provavelmente continuará aumentando à medida que os avanços tecnológicos se massificarem. E é que já não falamos apenas de chatbots como o ChatGPT que respondem às nossas perguntas ou de aplicativos que geram imagens como o Midjourney. O nível da IA aumentou a tal ponto que hoje é possível “conversar com nossos falecidos” através dos Deepfakes ou encontrar concursos de beleza compostos por avatares gerados com IA.

Também, esta tecnologia está aos poucos penetrando na política, algo que alguns anos atrás poderia ter parecido uma loucura. Um exemplo disso é o Reino Unido, que em um acontecimento sem precedentes, deu as boas-vindas ao AI Steve, o primeiro candidato de inteligência artificial (IA) que se apresentará às eleições parlamentares em Brighton neste 4 de julho.

Você votaria no AI Steve?

AI Steve é uma invenção do empresário semi-aposentado Steven Endacott, que aspira a transformar a interação entre eleitores e representantes políticos por meio de tecnologia avançada. De acordo com o que foi explicado por seu criador, AI Steve foi desenvolvido para expressar seu descontentamento com a política tradicional.

Steve Endacott | Instagram

Foi assim que surgiu este curioso avatar, desenvolvido com a ajuda da Neural Voice, uma empresa especializada em tecnologia de inteligência artificial. Suas características? Este candidato digital está equipado para lidar com até 10 mil conversas simultâneas, utilizando um avatar digital e uma versão da voz de Endacott para responder às perguntas dos cidadãos.

O propósito do AI Steve é coletar e analisar as sugestões dos eleitores para integrá-las em sua plataforma política. E, caso vença as eleições, será Endacott quem comparecerá fisicamente ao Parlamento para votar, seguindo as decisões tomadas por seu alter ego de IA com base nas políticas apoiadas pelos constituintes.

Desta forma, o AI Steve busca apresentar propostas para abordar problemas sociais e econômicos, que são avaliadas semanalmente por um grupo de validadores locais. Além disso, apenas aquelas propostas que recebem mais de 50% de aprovação são adotadas pela Endacott, garantindo, segundo ele, que as políticas reflitam as necessidades e desejos da comunidade eleitoral.

No entanto, o criador do AI Steve insiste que os eleitores não devem temer a IA, mas sim devem estar informados e cautelosos sobre sua implementação. Endacott tem grandes esperanças para o AI Steve, até sonhando que um dia ele possa aspirar a ser primeiro-ministro, apesar dos preconceitos e preocupações sobre os riscos associados à inteligência artificial.