Répteis, mamíferos e peixes: as nebulosas de ‘animais’ mais fantásticas do cosmos

Nebulosa do Peixe Koi e Nebulosa do Caranguejo | NASA | Composição

Já se perguntou o que são as nebulosas? Uma nebulosa é uma enorme nuvem de gás e poeira no espaço, considerada uma das estruturas mais impressionantes do universo. Essas nuvens são fundamentais nos processos de formação estelar, pois os gases (principalmente hidrogênio, hélio e outros elementos ionizados) e a poeira podem se condensar sob a força da gravidade para formar novas estrelas.

ANÚNCIO

As nebulosas são frequentemente visíveis porque o gás que contêm é iluminado pela radiação das estrelas próximas ou por estrelas recém-formadas dentro da própria nebulosa. Existem vários tipos, incluindo as nebulosas de emissão, que brilham por sua própria luz; as nebulosas de reflexão, que refletem a luz de estrelas próximas; as nebulosas escuras, que bloqueiam a luz atrás delas; e as nebulosas planetárias, formadas pela expulsão de material de estrelas moribundas. Cada tipo de nebulosa é fantástico por si só. E em muitos casos, suas luzes e cores se assemelham a objetos ou espécies terrestres, sendo batizadas de maneiras muito curiosas.

Imagem da Nebulosa 'Horsehead' capturada pelo telescópio espacial Euclid da Agência Espacial Europeia. Foto cortesia da Agência Espacial Europeia, 7 de novembro de 2023. (Agência Espacial Europeia via AP) AP (AP)

Por que existem nebulosas com nomes de animais?

As nebulosas com formas de animais são uma das grandes maravilhas do universo. Recentemente, o telescópio de rastreamento VLT (VST) do Observatório Paranal do ESO no deserto chileno de Atacama capturou uma imagem da nebulosa Gum 3, que surpreendentemente se assemelha a um peixe Koi. Localizada entre as constelações de Monoceros e Canis Major, esta nebulosa de gás e poeira, situada a cerca de 3600 anos-luz da Terra, é um exemplo de como as formações cósmicas podem evocar imagens terrestres.

Nebulosa do Peixe Koi | ESO/VPHAS+ team. Ack.: CASU Esta Fotografia da Semana mostra a colorida e brilhante nebulosa Gum 3 observada pelo VLT Survey Telescope (VST), instalado pela ESO no Observatório do Paranal, no deserto chileno do Atacama. Os observadores atentos podem descobrir que parte do Gum 3 se assemelha a um peixe Koi nesta imagem VST. Equipado com o instrumento OmegaCAM, uma enorme câmera de 268 megapixels, o telescópio foi projetado para examinar grandes áreas do céu meridional na luz visível e capturar imagens impressionantes como esta. Gum 3 é uma nuvem interestelar de gás e poeira localizada a cerca de 3.600 anos-luz de distância, entre as constelações de Monoceros e Cão Maior. Seu nome é uma homenagem a Colin Stanley Gum, um astrônomo australiano que catalogou 84 nebulosas no céu meridional. Quando a intensa radiação ultravioleta das estrelas jovens próximas atinge os átomos de hidrogénio na nuvem, estas emitem luz visível em cores muito específicas, que vemos como tons de vermelho e rosa na imagem. Ao mesmo tempo, pequenas partículas de poeira dentro da nuvem refletem a luz das estrelas, especialmente as cores azuis, semelhantes ao que faz o céu parecer azul aqui na Terra. Este jogo de cores torna nebulosas como esta espetaculares de se olhar. Esta imagem mostra não apenas a cor, mas também a ausência dela. Olhe atentamente para a área logo à direita da parte mais brilhante da nuvem — à direita do “peixe Koi-smic” rosa. Alguma coisa parece estranha para você? Não é que existam realmente menos estrelas nesta área escura; em vez disso, há um grande aglomerado de poeira que bloqueia parte da luz visível, escondendo as estrelas do VST e de nós. (ESO/VPHAS+ team. Ack.: CASU)

No entanto, o fenômeno de identificar formas familiares em nebulosas e galáxias não é novo. A tradição de nomear essas formações estelares como animais se baseia na tendência humana de procurar padrões reconhecíveis no desconhecido, desde a nebulosa do Calamar Gigante até as curiosamente denominadas galáxias dos Ratões.

Nebulosa da Lula Gigante

E é que o uso de nomes de animais para formações cósmicas como nebulosas ou galáxias é um processo informal que ganhou grande aceitação por sua popularidade mais do que por um padrão oficializado por organizações como a União Astronômica Internacional (UAI). Assim, esses nomes surgem do consenso e da cultura popular mais do que de um processo formal.

As nebulosas mais fantásticas

A primeira nebulosa a ser amplamente reconhecida foi a Nebulosa do Caranguejo, descoberta em 1054 e originada por uma supernova. Seu nome? Deve-se à sua aparência irregular que lembra um caranguejo.

Nebulosa do Caranguejo (Nasa)

Por sua vez, a Nebulosa do Frango Corredor ou Nebulosa do Frango que Foge (IC 2944) é uma das menos conhecidas, mas não menos fascinante por isso. Está localizada na constelação do Centauro e é uma nebulosa de emissão que está a cerca de 6.500 anos-luz da Terra.

ANÚNCIO

A sua particularidade deve-se aos seus ‘glóbulos de Thackeray’, que são densas nuvens de gás e poeira que aparecem como manchas escuras contra o fundo mais brilhante da nebulosa, e pela sua forma dão a impressão de que algo está ‘correndo’ através do cosmos.

Nebulosa do Frango Corredor. Foto cortesia de ESO

Por outro lado, a Nebulosa do Olho de Gato (NGC 6543) é uma das nebulosas planetárias mais conhecidas e estudadas no universo. Localiza-se na constelação do Dragão, a cerca de 3.300 anos-luz da Terra, e é uma nebulosa famosa por sua estrutura interna complexa e sua aparência que lembra um olho brilhante e colorido.

Uma comparação lado a lado do modelo tridimensional da Nebulosa Olho de Gato criada por Clairmont e a Nebulosa Olho de Gato fotografada pelo Telescópio Espacial Hubble RYAN CLAIRMONT /NASA, ESA, HEIC, (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Entretanto, a Nebulosa da Tarântula, também conhecida como 30 Doradus, é uma das regiões de formação estelar mais impressionantes e ativas do universo local. Localizada a cerca de 160.000 anos-luz de distância na Grande Nuvem de Magalhães, esta nebulosa é particularmente notável pelo seu tamanho, sendo visível até a olho nu da Terra em condições ideais.

Nebulosa da Tarântula

Outra nebulosa fantástica é a da borboleta, conhecida cientificamente como NGC 6302 e localizada a mais de 3.800 anos-luz de distância na constelação de Escorpião. Essa nebulosa se destaca pela sua estrutura única em forma de asas de borboleta.

A sua aparência deve-se aos gases extremamente quentes que emite, os quais atingem temperaturas próximas a 20.000 graus Celsius. A sua origem? O resultado da morte de uma estrela semelhante ao sol, que ao esgotar o seu combustível, expulsou as suas camadas exteriores para o espaço.

Nebulosa da Borboleta, captada pelo Telescópio Hubble e o Observatório Chandra da NASA

Finalmente, quisemos destacar a Nebulosa Cabeza de Delfín, devido à sua surpreendente semelhança com a realidade. Esta formação, oficialmente conhecida como Sh2-308, é uma nebulosa de emissão localizada a cerca de 5.200 anos-luz da Terra, na constelação de Cão Maior. Fascinante, não é?