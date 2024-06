Por que Elon Musk declarou guerra contra a Apple e o ChatGPT?

Este 2024 tem sido de revolução tecnológica. A inteligência artificial atingiu o seu auge, com empresas como Microsoft, Meta, Google e OpenAI liderando uma corrida contra o tempo para se posicionarem na indústria de IA. Por isso, não foi surpreendente que recentemente a Apple tenha anunciado, durante a sua WWDC, uma parceria com a empresa-mãe do ChatGPT com o objetivo de melhorar o seu assistente virtual Siri e outros serviços do ecossistema Apple, como integrar características de inteligência artificial em aplicativos nativos.

No entanto, este anúncio não foi bem recebido por toda a comunidade tecnológica. Na verdade, o renomado magnata Elon Musk expressou publicamente sua desconfiança em relação a este poderoso anúncio, ameaçando proibir os iPhones em suas empresas devido à sua inimizade com a OpenAI.

Por que Elon Musk teme por esta parceria?

Depois que a parceria entre Apple e OpenAI foi tornada pública, Elon Musk expressou suas preocupações sobre a segurança dos dispositivos da empresa da maçã mordida, considerando até mesmo proibir seu uso nos escritórios de suas empresas, como X, Tesla e SpaceX.

E Musk optou por questionar abertamente a capacidade da Apple de proteger a privacidade e a segurança dos usuários com essa nova incorporação de inteligência artificial em seu sistema. Assim, fiel ao seu estilo, preferiu o caminho das redes sociais para criticar essa decisão da empresa fundada por Steve Jobs.

Segundo ele, a OpenAI - a mesma empresa que ele ajudou a fundar - abandonou sua missão original de beneficiar a humanidade para priorizar seus próprios lucros econômicos. Nesse sentido, Musk considerou “absurdo” que a Apple, uma empresa conhecida por sua inovação, não desenvolva sua própria tecnologia de IA e opte, em vez disso, por se juntar à organização liderada por Sam Altman, cuja proteção de dados tem sido questionada várias vezes pelo empresário.

Elon Musk vs OpenAI

Na verdade, Musk foi ainda mais longe em sua desconfiança em relação à OpenAI, apresentando uma ação contra a empresa e seu CEO, Sam Altman. Nela, acusava a OpenAI de comprometer sua transparência e ética originais ao se tornar uma entidade focada no lucro, especificamente em benefício da Microsoft, que possui licenças exclusivas sobre os modelos de linguagem como o GPT-4.

“Sob sua nova diretoria, não apenas está desenvolvendo, mas está aperfeiçoando uma IAG (Inteligência Artificial Geral) para maximizar os lucros da Microsoft, em vez de fazê-lo pelo bem da humanidade”, diz parte da ação judicial.

O CEO da Tesla e da SpaceX também destacou os potenciais perigos da inteligência artificial se não for gerida adequadamente, especialmente em contextos onde os dados dos utilizadores são partilhados com entidades externas como a OpenAI sem supervisão suficiente. Por isso, reiterou que permitir à OpenAI gerir as informações dos utilizadores da Apple sem um controle eficaz sobre como esses dados são utilizados e protegidos é uma séria ameaça para a segurança individual e corporativa.

Foi assim que a 'preocupação' dele chegou ao ponto de considerar a proibição total do uso de dispositivos da Apple em suas empresas, se a integração da tecnologia da OpenAI em seus sistemas operacionais for realizada. "Os visitantes terão que deixar seus dispositivos Apple na porta (das instalações de suas empresas), onde serão guardados em uma gaiola de Faraday", escreveu no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter.

E acrescentou: “É totalmente absurdo que a Apple não seja inteligente o suficiente para criar sua própria IA e, no entanto, seja capaz de garantir que a OpenAI protegerá sua segurança e privacidade. A Apple não tem ideia do que está acontecendo depois de entregar seus dados para a OpenAI. Eles estão te traindo”.

No entanto, as declarações de Musk e a possível proibição de dispositivos Apple em suas empresas levantam um cenário de incerteza sobre como as grandes tecnologias conseguirão colaborar entre si para o desenvolvimento e integração da IA sem comprometer a integridade e segurança dos usuários.