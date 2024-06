O PlayStation 5 esconde uma fraqueza da qual o Xbox Series X pode se aproveitar

A oitava geração de consoles de videogame chegou com pompa e circunstância, e dois titãs se destacaram no campo de batalha: PlayStation 5 (PS5) da Sony e Xbox Series X/S da Microsoft. Ambos os consoles oferecem recursos impressionantes e catálogos de jogos exclusivos que buscam conquistar os jogadores mais exigentes.

ANÚNCIO

No mundo da tecnologia, as empresas costumam usar o marketing para promover seus produtos, destacando características que atraiam os consumidores. Por exemplo, no campo técnico, o Xbox Series X supera o PS5 em potência bruta, mas o PS5 possui uma arquitetura de memória e armazenamento mais rápida.

No entanto, às vezes essas promessas não correspondem à realidade. Um exemplo disso é o que aconteceu com esses consoles de última geração, que anunciaram a possibilidade de jogar em 8K, mas na realidade não conseguem oferecer essa qualidade de imagem de forma realista.

A indústria de videogames e hardware está cheia de exemplos de empresas que exageram as especificações de seus produtos. Já vimos isso em jogos que eram apresentados como "a revolução do gaming" ou em consoles que prometiam "o fim da era do PC".

Embora essas estratégias sejam comuns no marketing, em alguns casos as empresas são obrigadas a admitir que suas declarações não eram verdadeiras, como aconteceu com os consoles desta geração.

As limitações técnicas do PS5 impedem o verdadeiro 8K

Na batalha pela supremacia na nova geração de consoles, tanto a Sony quanto a Microsoft destacaram a possibilidade de jogar em 8K. No entanto, essa promessa não foi cumprida em nenhuma das duas plataformas.

Um dos principais problemas do PS5 é a sua saída HDMI, que não possui a velocidade de barramento necessária para oferecer 8K a 60 FPS (a taxa de quadros por segundo prometida). Além disso, o console não pode ativar o HDR na resolução 8K, pois requer 10 bits por canal, enquanto o PS5 oferece apenas 8 bits por canal.

ANÚNCIO

Xbox Series X: mais perto do 8K?

Embora as Xbox Series X possam teoricamente oferecer 8K a 60 FPS com HDR, graças à sua maior largura de banda na saída HDMI, a realidade é que essa função nunca foi ativada por meio de uma atualização de firmware. Ou seja, por mais que se queira, não é possível jogar em 8K real em nenhum dos dois consoles, pois eles não estão preparados para isso.

Mesmo que o 8K seja ativado nos consoles, é importante ter em mente que, por enquanto, são poucas as televisões que suportam essa resolução e que o desempenho dos consoles atuais não é suficiente para executar jogos em 8K sem sacrificar a qualidade gráfica ou a taxa de quadros por segundo. Em última análise, a possibilidade de jogar em 8K nesses consoles parece mais uma função futura do que uma realidade atual.