CBLOL 2024: Fluxo segue sendo a única equipe invicta na competição

O domingo de partidas do CBLOL 2024 garantiu altas emoções para os torcedores e esquentou os ânimos na Arena. Em um dia com cinco jogos intensos, tivemos movimentações nas tabelas e partidas que deram uma pontada de esperança para alguns times que ainda não conseguiram disparar na tabela.

O primeiro jogo mostrou justamente o começo de uma possível reação. No confronto entre a Vivo Keyd Stars e a LOS, a Onda Laranja começou de forma diferente e colocou uma vantagem pra cima da VKS, conquistando eliminações importantes logo nos momentos iniciais.

No entanto, a VKS conseguiu usar uma de suas principais estratégias e garantir abertura de mapa pelas rotas laterais, o que deixou o jogo favorável para a equipe que tomou o controle da partida e conseguiu conquistar mais uma vitória na competição. Apesar da derrota, a LOS mostrou diferença na sua postura dentro de jogo e segue focada em melhorar para as próximas rodadas.

Ficou no quase!

A segunda partida do dia marcou um novo reencontro entre ex-companheiros de equipe. A PaiN Gaming encarou a RED Canids Kalunga, e novamente o atirador TitaN ficou cara a cara com sua antiga equipe. E o começo de jogo foi da melhor forma possível para ele, que começou conquistando duas eliminações na partida. No entanto, apesar da PaiN conseguir um bom começo de jogo, as coisas começaram a desandar.

Em determinado momento da partida, a RED conseguiu passar a frente e colocar uma pequena vantagem no jogo. Apesar disso, os Tradicionais não se intimidaram e conseguiram recuperar as rédeas da partida e garantir seu primeiro final de semana com duas vitórias. Em entrevista ao ReveLAH News, a o próprio TitaN revelou que a equipe teve alguns problemas de comunicação no decorrer da partida e acredita que eles ainda podem melhorar para evitar que novos sustos como o da partida de hoje.

Depois foi a vez de Kabum e LOUD se enfrentarem na arena. Enquanto os Ninjas tentam o 2-0 no final de semana, a LOUD também busca o mesmo objetivo, e no começo do jogo parecia que ia conseguir tranquilamente. Apesar de um início favorável para a LOUD, que chegou a acuar a Kabum na base, o jogador da rota do meio, Hauz, fez os Ninjas voltarem para o game depois de conseguir uma série de eliminações e até mesmo um roubo de Barão.

Apesar de um começo de reação por parte da Kabum, a LOUD mostrou que não é a atual tetracampeã do CBLOL à toa, e conseguiu recuperar a vantagem e rumar para mais uma vitória.

Sem perder

O quarto game ficou por conta de FURIA e INTZ. Enquanto a FURIA tenta se firmar, a Magnética tenta continuar no topo da tabela e se reencontrar com a vitória. No entanto eles não contavam com a FURIA conseguindo encaixar uma composição e aplicar um verdadeiro efeito bola de neve. Em pouco tempo, a INTZ já estava dentro da base e lutando para segurar as estruturas, mas não deu muito certo e a FURIA conseguiu conquistar a vitória. Com o resultado, a INTZ sai pela primeira vez com um 0-2 na semana.

Por fim, Fluxo e Liberty se enfrentaram em um jogo no qual o Fluxo chegava sem saber o que é perder e a Liberty sem ter conquistado uma vitória na competição. E apesar da Liberty tentar encaixar o jogo, foi difícil conseguir parar uma equipe que se mostra extremamente alinhada. Não demorou muito para o Fluxo conseguir boas jogadas e garantir mais uma vitória na competição, permanecendo como a única equipe invicta no campeonato.

Em entrevista exclusiva ao Metro, Luiz “Onmeta” Junior, treinador do Fluxo, comentou que a equipe foi pensada para balancear os novos talentos com jogadores já experientes e que estão em um momento de destaque na carreira, como o caso do atirador Trigo e do caçador Shini, que retorna após uma pausa na carreira.

Apesar do bom momento da equipe, ele também afirmou que o Fluxo está longe de ser uma super equipe, e até mesmo destacou, entre risos, que esse título “não vem seguido de boas coisas”, já que nenhuma super equipe conquistou o CBLOL até hoje. “Não acho que existe isso de super time, isso só atrai zica e mesmo que sejamos um super time, vou continuar falando que a gente não é [para evitar a zica]”.