A Nokia tornou possível o impossível e deu um grande passo para a humanidade

As comunicações móveis estão prestes a dar um salto gigante em direção ao realismo. A Nokia alcançou um feito sem precedentes: a primeira chamada telefônica do mundo com áudio espacial 3D, utilizando uma rede celular padrão. Com o áudio espacial 3D, as vozes e sons parecerão vir de diferentes direções, criando uma experiência auditiva muito mais imersiva e realista, então esqueça o áudio plano e monótono das chamadas tradicionais.

Como funciona?

A magia acontece graças ao códec 3GPP Immersive Video and Audio Services (IVAS), parte da próxima atualização das redes 5G, conhecida como 5G Advanced. Este códec utiliza múltiplos canais de áudio para distribuir os sons em um espaço tridimensional, simulando a forma como os ouvimos no mundo real. Entre suas vantagens está a sensação de que as conversas são mais naturais, como se estivesse falando com a pessoa cara a cara, melhorando a comunicação e a conexão.

Por outro lado, você poderá saber exatamente de onde vem cada voz em uma chamada em grupo, facilitando a participação e a fluidez da conversa. E as videochamadas também se tornarão mais envolventes: a imagem e o som se complementarão perfeitamente, criando uma experiência sensorial mais completa e realista.

Quando estará disponível?

A tecnologia ainda está em desenvolvimento e espera-se que leve alguns anos para ser implementada de forma generalizada nos celulares. No entanto, este marco da Nokia inicia um ponto sem volta no futuro das comunicações, abrindo um mundo de possibilidades para que as interações telefônicas sejam mais naturais, imersivas e realistas.

O que podemos esperar no futuro?

A integração de áudio espacial em chamadas telefônicas é apenas o começo. À medida que a tecnologia amadurece, podemos esperar ver aplicações ainda mais inovadoras, como: