A NASA usará um robô em forma de cobra para procurar vida em outros planetas

A NASA voltou a ser notícia - como sempre - com o desenvolvimento de um robô em forma de serpente, batizado como Exobiology Extant Life Surveyor (EELS), que será enviado a uma das luas de Saturno em busca de vida extraterrestre. Este robô peculiar, com um protótipo medindo quase 5 metros e pesando 99 quilogramas, está passando por diversos testes antes de seu lançamento.

Um explorador de qualquer terreno

EELS foi projetado para se mover em qualquer superfície, mesmo debaixo d'água, graças às suas rodas dentadas giratórias e sua forma alongada. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA testou sua viabilidade em pistas de patinação e simulações em diferentes terrenos, como rachaduras, areia, neve e água.

Ao contrário dos robôs exploradores comuns, o EELS pode deslizar por terrenos inacessíveis, inspecioná-los detalhadamente e mapeá-los de forma autônoma, sem a necessidade de intervenção humana em tempo real.

Uma viagem a Encélado em busca de um oceano

A NASA tem como objetivo enviar o EELS para Encélado, uma das luas de Saturno conhecida por sua superfície gelada e branca, a mais reflexiva do sistema solar. Acredita-se que sob essa camada de gelo há um oceano líquido, o que torna Encélado um local de grande interesse na busca por vida extraterrestre.

“Tem a capacidade de ir a lugares onde outros robôs não podem ir”, explica Matthew Robinson, do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) e membro da equipe de pesquisa e desenvolvimento do EELS. “Embora alguns robôs sejam melhores em um tipo específico de terreno ou outro, a ideia com o EELS é a capacidade de explorar todos eles”.

Um grande avanço para a ciência e a tecnologia

Se o protótipo de EELS for bem-sucedido, a NASA o enviaria para Encélado em uma nave espacial em aproximadamente 12 anos. Esta missão representaria um grande avanço para a ciência e a tecnologia, pois permitiria explorar um ambiente que até agora tem sido inacessível para os robôs.

O sucesso dos EELS poderia abrir um novo capítulo na busca por vida extraterrestre e nos ajudar a entender melhor a formação e evolução dos planetas e suas luas em nosso sistema solar.