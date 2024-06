China vs. Estados Unidos: a corrida espacial clandestina se intensifica

São vários os países que participam na corrida pela conquista do espaço. A China, por exemplo, decidiu acelerar seus planos e se destaca entre as principais potências desde a inauguração de seu programa em 1970. Recentemente conquistaram o lado escuro da lua com sua missão Chang’e-6, e também têm chamado bastante atenção com o desenvolvimento de sua aeronave espacial orbital Shenlong, que significa “Dragão divino” e é capaz de realizar múltiplas missões fora da Terra. O problema? O secretismo por trás desses esforços.

Por sua vez, além dos esforços públicos da NASA, os Estados Unidos contam com sua aeronave espacial reutilizável, o X-37, operado pela Força Espacial da nação americana e que se destaca por ser uma nave orbital não tripulada com capacidade de realizar missões prolongadas no espaço. E claro, ambas as naves têm algo em comum: sua natureza classificada, adicionando um aura de mistério a esses programas.

Chang’e 6 Na face oculta da Lua

A China liberou um objeto não identificado

A nave espacial chinesa Shenlong, parte de um projeto classificado do governo chinês, recentemente lançou um objeto desconhecido na órbita terrestre baixa, de acordo com o astrônomo Jonathan McDowell. Este objeto, catalogado com o código internacional 2023-195G, foi detectado orbitando a aproximadamente 600 quilômetros de altura em 24 de maio, desencadeando uma onda de especulações sobre sua natureza.

A esse respeito, McDowell sugeriu que poderia ser um pequeno satélite ou um componente relacionado ao fim da missão. Lembramos que a Administração Nacional do Espaço da China (CNSA) lançou o Shenlong pela primeira vez a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan em 14 de dezembro de 2023.

Este objeto poderia ser um lançamento de subsatélite, ou poderia ser um pedaço de hardware ejetado antes do fim da missão e desorbitado (o primeiro voo do avião espacial fez algo semelhante). Será interessante ver se o avião manobra ou pousa em breve. — Jonathan McDowell (@planet4589) 26 de maio de 2024

E embora a CNSA mantenha em segredo muitos detalhes sobre esta nave e seu objetivo em órbita, sabe-se que ela foi projetada para testar a reutilização e realizar experimentos científicos no espaço, buscando apoiar o uso pacífico do espaço exterior.

China vs. Estados Unidos

Esta não é a primeira vez que Shenlong realiza uma missão; sua viagem inaugural foi em 2020 e durou dois dias no espaço. Em 2022, a nave permaneceu em órbita por 276 dias, então esta é a sua terceira missão conhecida.

Entretanto, do outro lado do mundo, os Estados Unidos continuam a desenvolver sua própria nave espacial reutilizável, o X-37B, operado pela Phantom Works, uma subsidiária da Boeing. Este veículo está em operação desde 2010, estabelecendo recordes de duração em órbita, com a missão mais recente, OTV-7, lançada em 28 de dezembro de 2023, ainda ativa no espaço.

No entanto, esta corrida está a todo vapor, embora não saibamos muitos dos segredos por trás de seus programas. Tanto a China quanto os Estados Unidos estão avançando significativamente na criação e operação de veículos espaciais não tripulados e reutilizáveis, e apenas o tempo dirá quem consegue se adiantar nessa disputa.