iPhone vs. Android: Apple ofereceria um período de suporte menor do que outros

Goste ou não, os smartphones têm um período de vida limitado. Seja um iPhone ou um Android, em algum momento é necessário investir em um novo dispositivo mais atualizado que suporte as últimas funções e seja 100% seguro em comparação com o antigo smartphone que está cada vez mais lento e se assemelha cada vez mais a um tijolo.

Durante anos, os smartphones da Apple eram conhecidos por sua longevidade em termos de cobertura de atualizações de software, um aspecto crucial para muitos usuários que procuram sempre um dispositivo que dure bastante tempo funcional a um nível aceitável, ao mesmo tempo em que desejam que ele permaneça seguro.

Esta vantagem competitiva tem sido um ponto forte para a marca, oferecendo uma experiência mais fluida e segura ao longo do tempo. No entanto, uma nova regulamentação no Reino Unido obrigou a Apple a revelar um dado crucial: a duração mínima do suporte de software para seus dispositivos. E essa divulgação pode deixar muitos inquietos.

A Apple revela: sua cobertura de atualizações do iOS no iPhone é mais curta do que a do Android

Em sua declaração perante a lei de Infraestrutura de Telecomunicações e Segurança de Produtos (PSTI) do Reino Unido, a Apple agora se compromete a fornecer atualizações de segurança por um mínimo de cinco anos para o iPhone 15 Pro Max, seu modelo mais recente.

Embora isso possa parecer um bom período de tempo, fica aquém em comparação com os sete anos de atualizações de segurança oferecidos pela Google e Samsung para seus dispositivos top de linha no sistema operacional móvel Android. Em outras palavras, o iPhone teria uma proteção por um tempo menor e, portanto, seria necessário investir em um novo a cada cinco anos.

Mas há alguns pontos em que seria importante parar um pouco. Por exemplo, é importante destacar que as atualizações de software não são o mesmo que as atualizações do sistema operacional móvel. As atualizações de segurança se concentram em corrigir vulnerabilidades e manter o dispositivo protegido, enquanto as atualizações do sistema operacional introduzem novas funções e melhorias fundamentais.

Neste sentido, tanto o Google quanto a Samsung se comprometem a oferecer sete anos de atualizações de software para seus dispositivos, o que significa que os usuários do Pixel e da Samsung continuarão recebendo novas experiências de software por um período mais longo.

iPhone vs. Android: não é a mesma coisa atualizar o sistema operacional do que instalar patches de segurança

Essa revelação quebraria a percepção arraigada de que os iPhones tinham uma vantagem em termos de suporte de software. No entanto, é importante mencionar que a garantia de sete anos de atualizações de software da Google e da Samsung também tem suas limitações.

À medida que o hardware envelhece, pode ser que não consiga executar as novas funcionalidades das atualizações mais recentes.

Ao mesmo tempo que um smartphone, seja Android ou iPhone, em média, começa a diminuir seu desempenho após um ano e meio de uso.

Por isso, imaginar-nos com o mesmo telefone por 5 ou 7 anos parece uma eternidade.