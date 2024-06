Neuralink está buscando três novos candidatos para instalar o chip cerebral

Neuralink procuro novos candidatos para implantação do Telepathy

“Eu sei o que você está pensando” em breve será uma frase literal. A instalação de chips cerebrais está começando a se expandir em pacientes com problemas de mobilidade, mas é apenas questão de tempo até que sejam instalados em pessoas sem problemas médicos. A Neuralink anuncia que está procurando três candidatos para instalar a interface que permite a comunicação entre a mente e os dispositivos eletrônicos.

ANÚNCIO

A empresa de Elon Musk, por enquanto, está focada em pacientes com quadros clínicos de mobilidade e lista uma série de requisitos que serão considerados para a instalação de seus chips, conforme relatado pelo 20Bits, que por sua vez cita um relatório da Reuters.

Os requisitos dos novos pacientes da Neuralink

Primeiramente, procuram por pacientes com movimentos das mãos, pulsos e braços limitados ou nulos.

Preferencialmente que tenham sofrido lesões na medula espinhal ou esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Idades entre 22 e 75 anos com tetraplegia.

Mobilidade limitada sem melhorias há pelo menos um ano.

Que excedam pelo menos um ano de sua expectativa de vida.

Noland Arbaugh, o primeiro paciente da Neuralink

Quem é Noland Arbaugh e por que foi escolhido para esta impressionante experiência? Ele é um americano de 29 anos que ficou tetraplégico há oito anos após um acidente enquanto mergulhava. De acordo com um relatório do La Vanguardia, ele quebrou as vértebras C4 e C5 que afetaram sua medula espinhal.

Depois do acidente, Noland passou por um processo complexo de adaptação à sua nova vida, uma vez que antes de perder a mobilidade de quase todo o seu corpo, ele era considerado um atleta. Sua família o indicou para a iniciativa da Neuralink e alguns anos depois ele recebeu o chamado para iniciar o processo de instalação.

Desde que instalaram o chip no cérebro, o jovem conseguiu manipular dispositivos eletrônicos com a mente pela primeira vez. Ele jogou xadrez (digital), Civilization VI e Mario Kart Deluxe 8 do Nintendo Switch, vídeos que deram a volta ao mundo.

Na verdade, ele até recuperou sua conta do X, que havia sido banida quando era Twitter porque pensavam que era um bot. Através desta plataforma, também de Elon Musk, Noland postou um vídeo de 49 minutos mostrando como ele manipula dispositivos eletrônicos com o chip da Neuralink.