Quando Loki chega? A Asus apresenta o ROG Mjolnir para acompanhar as fontes Thor

O uso de nomes da cultura popular em produtos geralmente busca atrair a atenção dos consumidores e criar uma conexão emocional com eles. Por isso, na Computex 2024, a ASUS apresentou uma nova adição à sua família ROG: o Mjolnir, um SAI portátil inspirado no martelo de Thor.

Este dispositivo inovador combina potência, portabilidade e praticidade, tornando-se uma ferramenta essencial para gamers, profissionais e entusiastas que procuram proteção e conectividade em qualquer lugar.

Design inspirado na mitologia nórdica

O Mjolnir não só se destaca pela sua funcionalidade, mas também pelo seu design chamativo que imita o martelo do deus do trovão. Sua empunhadura ergonômica não só facilita o seu transporte, mas também esconde uma lanterna prática ideal para situações de emergência.

Equipado com uma bateria de fosfato de ferro e lítio (LiFePO) de 768 Wh, o Mjolnir pode fornecer até 60 horas de autonomia com uma carga de 700 watts. Isso o torna uma solução ideal para manter seu equipamento de jogos ou estação de trabalho funcionando durante cortes de energia ou em ambientes externos.

O Mjolnir não só protege seus dispositivos, mas também permite que você os conecte e carregue de forma eficiente. Possui quatro tomadas de energia para conectar até quatro dispositivos, dois portos USB-C, dois portos USB-A e uma porta USB-B.

Além disso, integra tecnologia de carregamento sem fio Qi 2.0 para smartphones e outros dispositivos compatíveis.

O Mjolnir foi projetado para ser usado tanto em casa quanto ao ar livre. Sua compatibilidade com painéis solares permite aumentar ainda mais sua autonomia ou recarregá-lo de forma sustentável.

Embora a ASUS não tenha revelado o preço oficial do Mjolnir, espera-se que, devido às suas características e por fazer parte da linha ROG, esteja situado numa faixa próxima aos 800 euros.

A ASUS não forneceu detalhes sobre a data de lançamento do ROG Mjolnir. No entanto, este inovador UPS portátil certamente gerará grande expectativa entre os usuários que procuram uma solução de energia confiável, portátil e com estilo.