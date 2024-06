Modelo 3 da Tesla quase colide com um trem enquanto estava no piloto automático

Um usuário do Model 3 da Tesla esteve à beira da morte. Ele deixou seu carro elétrico nas mãos do piloto automático (FSD por Full Self-Driving) e não parou quando estava prestes a atravessar trilhos exatamente quando um trem de carga passava em alta velocidade.

De acordo com um relato publicado em Urban Tecno, a vítima deste acidente, que felizmente não sofreu danos físicos, estava conduzindo na estrada e ativou o FSD porque se deparou com um denso nevoeiro que não lhe permitia ver com clareza.

Então, ele recorreu ao piloto automático e permaneceu ao volante para supervisionar o caminho do Model 3 da Tesla. Foi como ter um co-piloto para evitar tragédias.

Um vídeo publicado pela conta @ArtemR mostra o momento exato em que o carro elétrico se encaminha em alta velocidade para colidir com o trem. Felizmente, a pessoa estava atenta à estrada e virou completamente o volante para a direita. Saíram da estrada e terminaram no campo com danos no carro elétrico. Tinha arranhões na pintura e os suportes das rodas destruídos. O usuário está bem.

"Sou proprietário do meu Tesla há menos de um ano e, nos últimos seis meses, tentei chocar diretamente contra um trem que passava duas vezes enquanto estava no modo FSD. O incidente mais recente ocorreu em 8 de maio de 2024 e tenho imagens da câmera do painel desse evento", escreve o usuário na página de reclamações da Tesla.

Elon Musk declarou em várias ocasiões que seu sistema de FSD dirige melhor do que qualquer humano médio. Atualmente, esse mecanismo não permite que a pessoa se afaste do volante, a fase de desenvolvimento requer que seja um trabalho em conjunto e não com total autonomia.