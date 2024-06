Self Simulated é um novo jogo para o Game Boy Color, lançado 26 anos depois

Na história dos videogames, existem consoles que mal duraram um instante no mercado, mas que ainda assim, com o passar do tempo, conseguiram deixar uma marca profunda entre a comunidade de crianças que eventualmente se tornaram desenvolvedores e que não podem deixar de prestar homenagem a esse artefato do seu passado. Este é exatamente o caso do Game Boy Color da Nintendo, que agora ressuscita graças ao lançamento do novo jogo Self Simulated.

O Game Boy Color foi um console portátil de transição. Sempre foi frustrante a tela LCD monocromática do modelo original e esta versão, lançada em 1998, veio para resolver parte dos problemas de iluminação da primeira geração, ao mesmo tempo que permitia integrar uma paleta de cores muito básica.

Game Boy Color Nintendo

Os tons do Game Boy Color eram bastante pálidos, mas na época do seu lançamento, a tecnologia foi considerada revolucionária. Embora não tenha durado muito no mercado, a própria empresa japonesa relatou que as últimas unidades foram vendidas em 2003, cinco anos após o seu lançamento.

Isso ocorreu porque logo surgiram novos modelos muito mais robustos, atingindo seu ponto máximo de evolução com o Game Boy Advance. Mas o console portátil permaneceu no coração das pessoas.

Self Simulated traz de volta o Game Boy Color mais de 20 anos após sua morte

Do Go Nintendo, recebemos detalhes sobre este novo título. Os fãs de jogos retrô e plataformas de ação ficarão felizes em saber sobre a existência de Self Simulated, este novo jogo para o Game Boy Color, que será lançado em fevereiro de 2025 e promete nos proporcionar uma viagem ao passado através da tecnologia do século XXI.

Desenvolvido por Martin Gauer da 2nd Law Games, este jogo promete oferecer uma experiência desafiante e emocionante que combina elementos clássicos com mecânicas modernas. Em Self Simulated, o jogador acorda sem memórias em um corpo robótico.

Guiado por uma voz em sua cabeça, nosso protagonista deve navegar por instalações complexas, superar obstáculos e lutar contra inimigos robóticos. Conforme avança, o jogador experimenta flashbacks que revelam fragmentos de seu passado, levando-o a questionar sua própria existência.

Puro amor retro pela Game Boy Color com Self Simulated

Auto-Simulado, como podemos ver no vídeo acima, oferece uma jogabilidade precisa e desafiadora, combinando plataformas de precisão com combates de um golpe. Para ajudar os jogadores a superar os níveis mais difíceis, o jogo implementa uma função de reinício instantâneo, evitando a frustração e permitindo experimentar com mais liberdade, como em Celeste.

Além disso, conforme detalhado no site do título, onde você pode experimentar a demo, estão incluídas configurações de assistência que ajustam a dificuldade para se adequarem a diferentes níveis de habilidade.

A demonstração atualmente permite jogar diretamente no navegador da web ou baixar a ROM para emuladores ou dispositivos reais que permitem executar o software em um Game Boy Color.

Mas teremos que esperar até fevereiro de 2025 para testar o jogo completo.