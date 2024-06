Como decidir qual é o melhor sistema de refrigeração AIO para o nosso PC gamer

No mundo dos PC gamers, a temperatura é o inimigo número um contra o nosso equipamento e ao mesmo tempo funciona como essa linha tênue entre uma experiência agradável com esse tipo de computadores ou um pesadelo frustrante. Tudo devido ao simples fato de que um processador ou placa de vídeo superaquecidos podem causar desde queda de desempenho até danos permanentes nos componentes. É aqui que entram na equação os sistemas de refrigeração líquida AIO (All In One), uma solução que combina a eficiência da refrigeração líquida com a conveniência de um sistema pré-montado.

Se tiverem interesse em se integrar completamente à PC Master Race, é provável que tenham se deparado com este conceito, sem compreendê-lo muito bem, já que as informações disponíveis na web se concentram principalmente em vender o produto sem explicar detalhadamente e de forma clara quais são suas vantagens. Mas isso acaba aqui, senhores.

Hoje vamos abordar os pontos mais básicos sobre os sistemas de refrigeração líquida AIO para qualquer PC gamer, começando pelo mais essencial e nos dando uma ideia do que pode envolver caso tenhamos interesse em investir em algo assim.

O básico sobre o seu PC gamer e refrigeração líquida AIO (All In One)

No mundo dos PCs, esses dispositivos são conhecidos como AIO, derivado da frase em inglês All In One, tudo em um, e para fins práticos nos referiremos assim quando falarmos sobre isso em grande parte do artigo.

Xataka Refrigeração líquida AIO (All In One)

Na verdade, os AIO não são mais do que um sistema de refrigeração líquida que garante que o nosso computador se mantenha a uma temperatura ótima, não comprometendo o seu desempenho nem danificando os componentes ao executar a placa gráfica, o processador e outras peças de hardware ao rodar um jogo ou um programa muito exigente.

Os sistemas de refrigeração líquida AIO modernos são projetados para manutenção mínima. A maioria dos modelos só requerem a limpeza ocasional do pó dos ventiladores e do radiador. Alguns AIO até possuem sistemas de enchimento e purga selados que eliminam a necessidade de lidar com líquidos.

A primeira regra: verificar o seu PC antes de comprar um AIO

Antes de comprar, sempre, absolutamente sempre, verificar se a AIO escolhida é compatível com sua placa-mãe e socket do processador. Os fabricantes costumam indicar uma lista completa de plataformas compatíveis nas especificações do produto e este seria o momento necessário para revisá-la. Seja mantendo a caixa com os manuais ou na internet.

O soquete do processador define a forma e o design da placa-mãe. Certifique-se de que o AIO escolhido tenha um bloco de CPU compatível com o seu soquete específico, como Intel LGA 1700 ou AMD AM4.

Outro fator a considerar. As AIO vêm em diferentes tamanhos, desde modelos compactos de 120 mm até unidades massivas de 360 mm. O tamanho que escolher dependerá do espaço disponível no gabinete da CPU. Meça cuidadosamente o espaço disponível antes de comprar, ou então não servirá para nada.

GuíaHardware Refrigeração líquida AIO (All In One)

Além disso, a potência de refrigeração de um AIO é medida em watts (W). Em geral, quanto maior for o TDP (Thermal Design Power) do seu processador, maior será a potência de refrigeração necessária. Essa informação também pode ser encontrada no site do fabricante.

Depois disso, poderíamos dizer que o tamanho do radiador é o fator principal que determina a potência de refrigeração de um AIO. Um radiador maior dissipará mais calor. Um AIO com ventiladores de alta qualidade e pouco barulhentos são essenciais para uma melhor experiência de gaming.

A instalação é simples com as ferramentas adequadas, o preço é o detalhe

A instalação de um AIO geralmente é um processo simples que não requer conhecimentos técnicos avançados. A maioria dos fabricantes inclui instruções detalhadas no manual do usuário e, às vezes, até mesmo as ferramentas necessárias para fazê-lo.

No entanto, o preço pode ser o fator que faz com que muitos hesitem. Uma vez que se trata de um acessório para um PC que por si só já é muito caro. Mas vale a pena o investimento se vamos usar programas muito exigentes e jogos extremos.

Assim, no mercado encontraremos alternativas que vão de US$60 a US$250. Há opções para escolher, desde coisas acessíveis como a Cooler Master MasterLiquid Lite 240 ou a NZXT Kraken X52. Até módulos AIO mais extremos como o Arctic Liquid Freezer II 240 ou o ASUS ROG Strix LC 360 RGB.

Escolher o melhor sistema de refrigeração líquida AIO para o seu PC gamer requer considerar vários fatores, como a manutenção, a compatibilidade, o desempenho, o ruído e o preço.

Temos a esperança de que este texto tenha servido pelo menos como um guia inicial para compreender o cenário.