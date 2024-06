O novo dedo extra robótico aumenta as habilidades humanas

Já imaginaram como será o ser humano uma vez que alcance o seu próximo ponto de evolução? Uma das possibilidades francas é que nasça um novo polegar, o que abriria um amplo leque de possibilidades que hoje mal podemos imaginar. Mas agora um grupo de homens de ciência deu um passo adiante para vislumbrar esse futuro. Cientistas da Universidade de Cambridge desenvolveram um dispositivo inovador que poderia redefinir as nossas capacidades manuais: um polegar robótico que aumenta a destreza e a força da mão humana.

Esta prótesis, batizada como Terceiro Polegar, no estudo recentemente publicado na última edição da revista Science, é acoplada à mão não dominante e controlada por sensores de pressão localizados sob os dedos grandes dos pés. Com apenas um minuto de prática, a maioria das pessoas consegue aprender a usá-lo para realizar tarefas complexas que antes eram impossíveis ou difíceis.

Com este dedo extra, abre-se um leque de possibilidades para ampliar as capacidades de pessoas sem deficiência. Desde trabalhos manuais que exigem maior precisão e aderência, até tarefas cotidianas que se tornam mais simples, este dispositivo promete superar as limitações da mão humana e, naturalmente, os pesquisadores têm comprovado isso relativamente.

Este dedo extra robótico da Universidade de Cambridge mostra-nos o futuro da evolução

A Dra. Tamar Makin, pesquisadora da Universidade de Cambridge e autora principal do estudo, explica no comunicado oficial de sua instituição a extensão deste projeto:

“Trata-se de uma tecnologia projetada especificamente para pessoas sem deficiência, que lhes permite fazer mais coisas com as mãos. Tentamos superar as limitações da nossa própria carne e ossos e interagir com o mundo de uma forma completamente nova”.

O polegar robótico é controlado por sensores de pressão localizados sob os dedões dos pés. Ao exercer pressão sobre o dedão do pé direito, o polegar robótico se move para o outro lado da mão.

Por outro lado, se o polegar esquerdo for pressionado, ele se move para cima, gerando essa dinâmica, onde a quantidade de movimento é proporcional à pressão aplicada, e o polegar volta à sua posição original ao soltar a pressão.

Esta simplicidade no design torna-o intuitivo e fácil de usar, até mesmo para crianças de 3 anos.

Os resultados dos testes deste dedo extra são promissores

Imagem: Science Daily | Um grupo de cientistas de Cambridge criou um terceiro polegar com uma prótese robótica, melhorando a destreza manual de quem o experimenta

Nos testes realizados com 596 pessoas de diferentes idades e habilidades, 98% dos participantes conseguiram manipular objetos com o Terceiro Polegar no primeiro minuto de uso. Isso demonstra o quão fácil é controlá-lo inicialmente.

Em outro teste, os participantes foram solicitados a colocar o maior número de objetos possível em uma cesta em um período de 60 segundos. Dos 246 participantes, pouco menos da metade completou a tarefa sem dificuldade.

Portanto, seria claramente uma prótese biónica de alto potencial para melhorar nossa força, destreza e até mesmo nossas habilidades cognitivas.

Um polegar robótico pode parecer um pequeno avanço, mas representa um grande passo em direção a um futuro onde nossas capacidades físicas não serão limitadas pela biologia.

Embora falte ver para qual direção esse projeto evolui.