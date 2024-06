O iPhone 16 quebrará um recorde mundial superando todos os seus concorrentes

Apple está em terreno de franca incerteza sobre o futuro do desempenho comercial do iPhone 16. Este ano de 2024, os rapazes de Cupertino decidiram apostar tudo no seu capacete de Realidade Mista, o Vision Pro e relegaram para um aparente segundo plano a nova geração da sua linha de smartphones. No entanto, os consumidores teriam uma surpresa a caminho, já que este novo modelo teria quebrado um recorde mundial.

As projeções de vendas para o iPhone 16 são bastante modestas, ao passo que o Apple Vision Pro tem mostrado ser um dispositivo com grande potencial, mas ainda tem um longo caminho a percorrer antes de alcançar a versão mais robusta e estável do produto.

Apple Vision Pro

Enquanto empresas como Samsung ou até OPPO começaram a apostar na tecnologia em destaque: a Inteligência Artificial, os rapazes de Cupertino têm mantido um relativo silêncio sobre esse assunto.

Mas aos poucos surgem sinais que nos sugerem que estão preparando um contra-ataque forte, com um primeiro movimento destinado a ser realizado no início do WWDC 2024 e finalizando com o lançamento do iPhone 16 quebrando um recorde global.

O iPhone 16 estabeleceria um recorde mundial como o smartphone mais estreito

De acordo com vazamentos recentes, os próximos modelos do iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max podem apresentar as molduras mais estreitas do mundo em um smartphone, estabelecendo assim uma nova marca na indústria. O curioso é que essa informação vem de duas fontes relativamente confiáveis:

Por um lado, temos um informante com um histórico relativo de acertos em suas publicações anteriores na plataforma Weibo, uma rede social chinesa, e por outro lado, temos o reconhecido leaker no ocidente Ice Universe, que muitas vezes no passado se adiantou a todos na indústria para vazar informações suculentas que acabaram se confirmando:

Os bezels do iPhone 15 Pro atual medem aproximadamente 1,71 mm, enquanto os vazamentos sugerem que os novos modelos Pro os reduzirão para 1,2 mm para o iPhone 16 Pro e 1,15 mm para o iPhone 16 Pro Max. Essa redução significativa os colocaria à frente de qualquer outro telefone celular no mercado em termos de espessura, incluindo a Samsung com seu Galaxy S24.

O iPhone 16 pode não ser tão fino

No entanto, é importante ressaltar que se trata de um par de vazamentos, então é possível que não sejam precisos. No ano passado, até mesmo surgiu um relatório semelhante sobre o iPhone 15 Pro que acabou sendo falso.

Ice Universe tem um extenso histórico de acertos em seus vazamentos anteriores, mas nem todos foram verdadeiros. Portanto, recomendamos levar essa notícia com um ceticismo relativo.

Será muito interessante ver no final o que a Apple fará com este smartphone. A grande dúvida por agora é qual será o seu desempenho comercial.