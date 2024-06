Asteroides vs cometas: qual é a diferença entre eles?

Desde sempre, o céu nos presenteou com fenômenos incríveis. Recentemente, uma ‘bola de luz’ atravessou os céus de Portugal e Espanha, deixando registros em vídeo incríveis e uma onda de especulações sobre sua origem. Embora inicialmente tenha sido mencionada a possibilidade de um asteroide, posteriormente os especialistas afirmaram que na realidade testemunhamos a queda de um meteorito. Conforme as horas passavam, ficou estabelecido que aquele evento na verdade foi um fragmento cometário que caiu na Terra.

ANÚNCIO

Foi por isso que surgiu a dúvida: Quais são as diferenças entre asteroides e cometas? E é claro, a resposta óbvia é que eles não são a mesma coisa e, pelo contrário, são corpos celestes que possuem uma série de diferenças entre si.

Meteorito em Portugal (Captura)

Asteroides e Cometas: aual é a diferença entre eles?

Primeiro, vamos começar pelas suas semelhanças. Os cometas e asteroides são corpos celestes que têm fascinado a comunidade científica durante décadas, graças à sua composição que poderia oferecer pistas sobre as origens do universo e até mesmo sobre os eventos que poderiam ter precipitado o Big Bang.

No entanto, apesar da sua importância, especialistas da Agência Espacial Europeia (ESA) apontam que diferenciar entre cometas e asteroides nem sempre é simples, principalmente devido à sobreposição entre suas características.

Nesse sentido, os cometas, frequentemente descritos como ‘bolas de gelo sujas’ pela ESA, são objetos compostos principalmente de material volátil, como gelo misturado com rochas e poeira. Eles se formam longe do sol, nas regiões mais frias do espaço, o que lhes permite preservar os elementos das primeiras etapas do sistema solar em seus núcleos gelados. Assim, à medida que os cometas se aproximam do astro rei, absorvem calor criando uma brilhante cauda de gás e poeira que se estende a partir de seu núcleo.

Por outro lado, os asteroides são principalmente rochosos ou metálicos e são encontrados predominantemente no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esses corpos são mais estáveis em comparação com os cometas e variam em tamanho e composição, mas aproximadamente 80% deles são do tipo C, compostos por carbono e outros metais comuns.

O interessante é que alguns cometas que esgotam seus materiais voláteis após órbitas repetidas perto do sol podem se tornar corpos indistinguíveis dos asteroides. Por exemplo, os cometas de período curto, como o famoso Cometa Halley que orbita a Terra a cada 76 anos, eventualmente perdem suas características cometárias e começam a se assemelhar mais aos asteroides.

ANÚNCIO

Outra diferença chave é como esses corpos celestes interagem com o ambiente próximo ao sol. Por outro lado, os cometas desenvolvem caudas gigantes à medida que se aproximam do calor e seus materiais começam a liberar gases, um fenômeno que não é observado nos asteroides. Além disso, quando os cometas passam perto da Terra, podem causar chuvas de meteoros, resultado dos detritos do cometa queimando na atmosfera terrestre, algo que também não acontece com os asteroides.

Então agora você sabe. Se alguém lhe perguntar: cometas e asteroides não são a mesma coisa. Um cometa pode parecer um asteroide, mas nunca o contrário. E é claro, a comunidade científica continua estudando esses elementos, talvez em busca de alguma semelhança que ainda não conhecemos.