A lista de conversas do WhatsApp mudará completamente com esta nova função

O WhatsApp está testando o que provavelmente será a função do ano. Atualmente em versão beta, quando for lançada oficialmente para todos os usuários, mudará a forma como a interface vinha sendo usada, especialmente na seção de conversas.

O serviço de mensagens está testando a adição de mais abas na parte superior da tela, para que os usuários possam filtrar melhor suas conversas.

Atualmente, quem tem WhatsApp sabe que na parte superior só existem três abas: "Todos", "Não lidos" e "Grupos". Mas agora, de acordo com imagens vazadas pelo WaBetaInfo, eles começaram a adicionar "Favoritos".

Esta ação, por mais simples que pareça, muda completamente a forma como usamos a tela de bate-papo no WhatsApp. Aqueles que costumam manter as conversas abertas, por terem alguma informação guardada ou por nostalgia, veem como a lista cresce e se acumula, formando uma espécie de fila gigante de bate-papos.

Com a nova aba de favoritos, vocês poderão continuar fazendo isso, já que em "Favoritos" poderão ter os poucos contatos com quem realmente conversam constantemente.

"Esta funcionalidade já estava disponível para a aba de chamadas, o que permitia aos usuários acessar facilmente seus contatos favoritos para fazer chamadas telefônicas. Parece que o WhatsApp finalmente está testando essa funcionalidade com o público, pois alguns usuários do programa beta agora podem experimentar o novo filtro de bate-papo para favoritos", diz a WaBetaInfo em seu site oficial.

“Na nossa opinião, oferecer uma função para adicionar favoritos à aba de chats melhora a eficiência do usuário ao permitir um acesso rápido aos chats e grupos com os quais entram em contato com frequência. Essa característica também reduz o tempo gasto procurando conversas importantes, especialmente quando os usuários têm muitos chats ativos. Além disso, acreditamos que melhora a organização dos usuários dentro do aplicativo, permitindo que mantenham seus chats mais importantes facilmente acessíveis e bem organizados, o que melhora sua experiência geral de mensagens”, acrescentaram no site de insiders do WhatsApp.