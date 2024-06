Comprar um celular Android pode ficar muito mais caro em 2025

Se estiverem considerando comprar um novo smartphone Android no próximo ano 2025, talvez seja hora de rever seu calendário de gastos. Temos uma notícia importante que vocês devem levar em consideração nos próximos meses: prevê-se que esses celulares aumentem significativamente de preço, então valeria a pena antecipar o investimento.

Como já vimos nestes primeiros meses de 2024, a indústria de smartphones parece estar entrando em uma nova era, onde sim, os dispositivos de tela flexível continuam sendo a alternativa mais cara e inovadora do mercado. Mas paralelamente, há um novo tema de obsessão para o mercado: a Inteligência Artificial.

Os primeiros sinais dessa nova tendência foram vistos com a Samsung e a integração de sua plataforma Galaxy AI, mas após a conferência Google I/O 2024, ficou mais do que claro o compromisso da plataforma Android em integrar esse tipo de funções de forma permanente ao Sistema Operacional Móvel.

Essa é uma ótima notícia, em princípio. Mas a realidade é que também implicaria em um aumento considerável nos custos de produção e isso acabaria impactando o preço final de venda.

Segurem-se firme: em 2025, os telefones Android serão mais caros

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

De acordo com relatórios recentes, derivados de uma publicação na rede social chinesa Weibo, o preço do processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, que impulsionará a maioria dos smartphones Android de alta qualidade em 2025, está prestes a aumentar significativamente. Isso, juntamente com o aumento do custo do waffer SM8750 utilizado em sua produção, pode resultar em um aumento considerável do preço final para os consumidores.

Embora não haja números exatos, as estimativas de meios especializados indicam que mesmo um aumento de 10% ou 20% no preço do chip poderia resultar em um aumento significativo no preço de venda ao público dos smartphones Android de alta qualidade.

Se considerarmos que os dispositivos de alta performance atualmente estão entre os US$1.000 e US$1.200, então esse aumento poderia elevar os preços dos smartphones para o máximo de especificações acima dos US$1.500.

O que significa esse aumento de preço?

Galaxy AI

Este novo valor pode ser restritivo para alguns consumidores, mas isso só significaria que a faixa média se tornaria a nova faixa alta. Uma vez que o processador em questão é projetado para suportar processos extremos, focados em Inteligência Artificial, juntamente com tudo o mais que um smartphone deve executar.

O Snapdragon 8 Gen 4 é fabricado usando um processo de 3 nm mais caro, inclui uma nova CPU Oryon e uma unidade de processamento neural aprimorada para maior desempenho e eficiência. Portanto, um aumento de preço seria quase inevitável.

Existe a esperança de que alguns fabricantes absorvam esses custos para manter os preços competitivos. Mas será necessário esperar alguns meses para ver o que acontecerá.

Particularmente no caso da América Latina, onde os preços oficiais dos dispositivos costumam ser um pouco mais altos do que em seus mercados nativos.