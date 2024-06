A NASA publicou um vídeo mostrando o Sol disparando partículas contra a Terra

O ciclo solar 25 da nossa estrela massiva resultou na tempestade solar mais intensa dos últimos 20 anos. Esse comportamento causou auroras boreais e austrais em latitudes inéditas, onde as luzes geralmente não são vistas normalmente. E embora muitos tenham desfrutado do espetáculo visual, a NASA aproveitou esse fenômeno para observar de perto como o Sol disparou partículas em direção à Terra de forma impiedosa.

Como é que estamos vivos depois disto? Temos que agradecer às camadas protetoras da Terra, que durante milênios têm nos servido como escudo para que o Sol seja um aliado e não um vilão, nestas constantes aventuras que chamamos de Sistema Solar. A NASA fez um vídeo, utilizando vários espectros dos seus observatórios espaciais e terrestres, para captar toda a atividade da tempestade solar.

Os especialistas do Universo Inédito compartilham um vídeo que mostra a atividade brutal do Sol. As imagens que eles publicam são do Orbitador Solar da ESA e da NASA, localizado estrategicamente entre o Sol e a Terra.

"Podemos ver o Sol lançando nuvens de partículas, uma muito forte se você prestou atenção ao vídeo. Os pontos brilhantes são Júpiter e Vênus, e no centro há um coronógrafo, um instrumento que serve para bloquear a luz do Sol. Embora esta tempestade solar tenha sido a mais poderosa em duas décadas, não representa uma ameaça significativa para a humanidade", explicaram os especialistas na publicação do Instagram.

Tempestade solar

Embora a tempestade de maio de 2024 tenha sido significativa, os cientistas ainda estão comparando-a com eventos históricos. De acordo com o índice Dst, uma medida da força das tempestades geomagnéticas, esta tempestade foi semelhante às de 1958 e 2003. Quanto à visibilidade das auroras, alguns relatórios sugerem que elas podem rivalizar com as observadas em latitudes baixas nos últimos 500 anos, mas essa afirmação ainda está sendo avaliada.

As tempestades solares podem ter um impacto significativo na tecnologia, incluindo satélites e redes elétricas. Antes da tempestade, as agências espaciais e os operadores de infraestrutura emitiram alertas e tomaram medidas para mitigar os possíveis danos.

No futuro, a NASA planeja lançar novas missões espaciais como a Constelação de Dinâmica Geoespacial e o Acoplamento Dinâmico Neutro Atmosfera-Ionosfera para estudar melhor a interação entre o Sol e a Terra. Essas missões fornecerão dados cruciais para proteger os astronautas e a infraestrutura espacial em futuras missões à Lua e Marte.