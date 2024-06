Este é o novo golpe com o qual podem roubar o seu WhatsApp: SIM Swapping

O SIM Swapping é uma modalidade de fraude que pode ser executada de diferentes maneiras. Fiquem atentos! Pois é uma prática que pode resultar no roubo de sua conta do WhatsApp. Geralmente, o engano ocorre quando o criminoso entra em contato com a operadora da vítima, se passa pelo dono da linha e solicita um duplicado do cartão SIM. Uma vez que obtêm o segundo cartão, eles acessam a conta do WhatsApp, se passam por você para enganar seus contatos, roubar informações pessoais de sua conta ou extorqui-lo.

ANÚNCIO

A duplicação do cartão SIM é feita com uma cópia do seu documento de identidade ou com o documento registrado em sua operadora móvel como titular da linha, conforme informado pelas autoridades. Esse tipo de golpe é realizado obtendo os dados pessoais das pessoas, algo que hoje em dia é muito fácil de obter. As autoridades também informaram que, com o SIM duplicado, outras aplicações do seu telefone estão em risco, não apenas a sua conta do WhatsApp.

Como evitar que roubem sua conta do WhatsApp através do SIM Swapping?

As autoridades informaram que para proteger sua conta do WhatsApp contra qualquer tipo de fraude ou roubo através deste aplicativo, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é ativar a função de 'verificação em duas etapas'. Com essa função ativada, um código de segurança é gerado e solicitado pelo aplicativo sempre que alguém tentar acessar a conta. Dessa forma, mesmo que os criminosos consigam obter um duplicado do seu SIM, não poderão fazer login.

Meta Logo de WhatsApp

Proteja-se!

A seguir, saiba o passo a passo para ativar essa função no seu celular: