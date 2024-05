Bill Gates não acreditava em férias, mas já mudou de ideia

Imaginem um mundo sem computadores pessoais e sem o Sistema Operacional Windows. É impossível conceber nosso passado recente e presente sem o impacto dessas peças de tecnologia impulsionadas pelo gênio Bill Gates e Paul Allen à frente da Microsoft, dois sujeitos que conseguiram marcar uma era com essa empresa que acaba de completar 49 anos em abril de 2024. Com meio século virtual nas costas, a quantidade de histórias, anedotas e passagens que acumulou ao longo desse tempo já é considerável.

Se pararmos um pouco para refletir, vamos descobrir que por trás do legado deste gigante tecnológico também está a história de um homem exemplar em muitos aspectos do negócio. Mas Bill é também um cara que, em sua busca pelo sucesso, cometeu erros e aprendeu valiosas lições que hoje, à sua maneira, compartilha com o mundo.

Basta dar uma olhada rápida em seu site oficial, Gates Notes, para constatar todas as lições e perspectivas sábias que o rapaz tem para compartilhar conosco. Mas nem sempre foi assim, pelo contrário, Bill Gates teve períodos difíceis em relação à sua maneira de "comandar o navio". Hoje vamos revisitar um pouco dessa parte.

Bill Gates era contra as férias até que aprendeu isso tarde demais

É algo que já discutimos em menor ou maior medida no passado. Mas nos seus primeiros anos à frente da Microsoft, Gates era conhecido por sua intensa dedicação ao trabalho. Ele trabalhava longas horas, inclusive nos fins de semana, e esperava o mesmo de seus funcionários. No entanto, com o tempo, ele percebeu que essa mentalidade não era sustentável nem levava aos melhores resultados:

Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates Seriado na plataforma de streaming

“Quando eu era jovem, não acreditava em férias. Nem mesmo acreditava nos fins de semana. Eu incentivava todos ao meu redor a trabalharem muitas horas. Conforme fui crescendo, e especialmente quando me tornei pai, percebi que, tanto em termos de fazer um bom trabalho quanto em ter uma ótima vida, essa intensidade nem sempre era apropriada.”

“Não espere tanto quanto eu para aprender essa lição. Você não é preguiçoso se tirou um tempo para si. Levou muito tempo para eu aprender isso.”

Foi o que o executivo disse famosamente quando teve a oportunidade de fazer um discurso para os formandos da Northern Arizona University em 2023.

Anos mais tarde, Gates reconheceu que seu foco obsessivo no trabalho não apenas o privou de desfrutar da vida, mas também criou um ambiente de trabalho pouco saudável para seus funcionários.

A partir desta experiência, Gates começou a valorizar a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Também aprendeu a ser mais compreensivo e paciente com as pessoas ao seu redor.

Bill Gates está melhor agora

Hoje em dia, Bill Gates está mais focado em aproveitar a vida e parece que as coisas têm sido mais simples e relaxadas para ele. Ainda nos dias do Windows Phone ou nos primeiros tempos do Xbox, é possível encontrar testemunhos que confirmam seu comportamento tenso.

Mas agora tudo seria muito mais suave ou discreto. Já que não podemos ignorar os recentes relatórios de que o rapaz teve intervenções bastante significativas na tomada de decisões em relação a toda a questão da OpenAI e ChatGPT.

De qualquer forma, as coisas parecem estar indo melhor para Bill Gates em geral.