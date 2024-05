Apesar do imposto sobre junk food, não foi possível reduzir as suas vendas e inibir o consumo de empresas como a Coca Cola, pelo contrário, não perderam a tendência ascendente nas suas vendasmFOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

Ao longo dos séculos, a alimentação humana evoluiu de forma surpreendente, com as mudanças sociais, tecnológicas e até econômicas como principais responsáveis. Assim, nos tempos pré-históricos, as dietas eram baseadas principalmente em vegetais e carne, com alto consumo de proteínas e gordura animal. Posteriormente, a revolução agrícola trouxe a integração de grãos e cereais, marcando o início de uma dieta muito mais sedentária. Mais tarde, a industrialização terminou de revolucionar o que comemos, desenvolvendo novas técnicas de conservação de alimentos e também de produção em massa, introduzindo assim os alimentos processados e refinados.

ANÚNCIO

E assim chegamos à época atual, em que existe uma enorme oferta de produtos de todo tipo, muitas vezes desconhecidos ou experimentados sem pensar que poderiam nos prejudicar. Por isso, decidimos perguntar à inteligência artificial da OpenAI, ChatGPT, quais alimentos um humano nunca deveria consumir. Sua resposta? Vamos revisá-la aqui.

La IA ChatGPT enloquece y arroja una oleada de respuestas sin sentido a los usuarios.| Foto: Referencial

Quais alimentos nunca deveríamos consumir de acordo com o ChatGPT

De acordo com a IA desenvolvida pela equipe liderada por Sam Altman, existem certos alimentos que não devem ser consumidos, seja por serem altamente tóxicos ou por terem processos de fabricação prejudiciais para nossos corpos.

“Os cogumelos venenosos são talvez um dos primeiros na lista de alimentos perigosos. Embora alguns possam parecer inofensivos ou até apetitosos, certas variedades são altamente tóxicas e podem causar efeitos severos, podendo até ser mortais”, diz o ChatGPT.

Assim, avança e identifica outro grupo de risco: “as frutas e sementes que contêm cianeto, como as sementes de maçã e as amêndoas amargas. Embora seja raro que as pequenas quantidades normalmente consumidas causem danos, ingerir grandes quantidades dessas sementes pode ser prejudicial”.

Ao lado disso, afirma que “os peixes com altos níveis de mercúrio também estão na mira. Espécies como o espadarte, o tubarão e certas variedades de atum podem conter níveis de mercúrio que, se consumidos com frequência, poderiam levar a problemas de saúde a longo prazo”.

Um alimento que chamou nossa atenção nesta lista foi nada mais, nada menos que a mandioca, especialmente na sua forma amarga. Isso porque “contém cianeto natural e requer um processamento adequado para eliminar essa toxina antes do consumo. Métodos tradicionais, como o encharcamento e o cozimento, são essenciais para a sua segurança”.

"Além disso, algumas partes de animais podem representar um risco se não forem manuseadas corretamente. Por exemplo, o consumo do fígado de certos animais, como o urso polar, pode levar à toxicidade por vitamina A, devido aos altíssimos níveis desta vitamina que alguns fígados contêm", complementa o ChatGPT.

Por último, vale a pena mencionar os riscos associados a certos aditivos artificiais e contaminantes industriais que foram proibidos ou restringidos em vários países devido aos seus possíveis efeitos adversos na saúde. Além disso, "alimentos que contêm contaminantes como dioxinas e PCBs, frequentemente resultantes da contaminação industrial, também devem ser evitados".

Urso polar WASHINGTON STATE UNIVERSITY (Sebastian Carrasco)

Cogumelos venenosos: Muitas variedades de cogumelos são altamente tóxicas e podem causar doenças graves ou a morte. Diferenciar entre cogumelos comestíveis e venenosos pode ser difícil, por isso é melhor evitar coletar cogumelos selvagens a menos que seja um especialista.

Frutas e sementes com cianeto: Algumas sementes e frutas contêm cianeto, como sementes de maçã, amêndoas amargas, caroços de damasco, cerejas e pêssegos. Consumir grandes quantidades dessas sementes pode ser perigoso.

Peixes com altos níveis de mercúrio: O consumo frequente de peixes que contêm altos níveis de mercúrio, como o peixe-espada, o tubarão, o atum-rabilho (bigeye) e o cavala-rei, pode ser prejudicial, especialmente para mulheres grávidas e crianças pequenas.

Mandioca (aipim) mal processada: A mandioca, especialmente a variedade amarga, contém cianeto natural. Deve ser processada adequadamente antes de consumir para evitar intoxicação.

Certas partes de animais: Algumas partes de animais podem conter toxinas ou ser extremamente perigosas se não forem cozinhadas corretamente. Por exemplo, o fígado de certos animais como o urso polar pode conter níveis tóxicos de vitamina A.

Aditivos artificiais proibidos: Alguns aditivos alimentares que foram proibidos ou restringidos em vários países devido a preocupações com a saúde, como certos corantes artificiais e conservantes.

Produtos industrialmente contaminados: Alimentos que contêm contaminantes industriais, como dioxinas e PCBs, podem representar sérios riscos para a saúde.

Estes são exemplos de alimentos ou componentes que os humanos devem evitar consumir devido aos riscos inerentes de toxicidade ou efeitos adversos para a saúde.