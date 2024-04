X TV: isso é o que você precisa saber sobre o novo projeto de Elon Musk

O objetivo principal é competir de igual para igual com dois grandes como YouTube e Twitch

Desde que a ideia de adquirir o Twitter foi proposta, Elon Musk enfatizou em todos os momentos que faria mudanças significativas para que a empresa não seja apenas considerada uma simples rede social, mas também seja valorizada e consumida por contar com conteúdos audiovisuais de diferentes tipos e gêneros.

Apesar das críticas e de certa rejeição por parte da comunidade digital, desde que a comprou por US$44 bilhões em 2022, a premissa foi cumprida, destacando-se entre as conversões mais marcantes, é claro, a mudança de seu nome original “Twitter” para o atual “X” e também a eliminação do histórico logotipo do passarinho azul.

No entanto, o empresário sul-africano não se contenta e aposta mais. Após vários meses de especulações geradas por algumas fugas de informação, foi finalmente confirmado que a chegada da plataforma de streaming, X TV, está cada vez mais próxima, a qual tentará competir e derrubar dois grandes como YouTube e Twitch.

Características da TV X

Uma das filtragens geradas meses atrás explicava que o aplicativo da X para televisores teria um design semelhante ao do portal de vídeos do Google. Essa informação foi confirmada recentemente pelas contas oficiais da X e pela sua CEO, Linda Yaccarino, detalhando a interface da plataforma e algumas de suas características principais.

“Este será o seu companheiro ideal para desfrutar de uma experiência de entretenimento imersiva de alta qualidade numa tela maior. Ainda estamos a construí-lo, mas aqui está um vislumbre do que pode esperar”, escreveu Yaccarino.

Yaccarino falou sobre uma ampla disponibilidade mundial porque estará disponível na maioria das smart TVs, no entanto, indicou que ainda há detalhes a serem finalizados para que o projeto se concretize, portanto, ainda não há uma data de lançamento anunciada.