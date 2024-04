Fechar aplicativos no iPhone não ajuda a economizar bateria

Desde a sua primeira aparição em 2007, o iPhone é considerado um dos smartphones mais influentes e populares do mundo, revolucionando toda a indústria móvel com o seu sistema operativo iOS e a sua integração com o resto do ecossistema Apple. Cada nova versão do iPhone costuma incorporar melhorias significativas em termos de design, desempenho e/ou fotografia, estabelecendo novos padrões para a concorrência a cada ano. Desta forma, é comum ter dezenas de aplicativos baixados, alguns que consomem mais bateria do que outros, mas o telefone continua funcionando da mesma forma. E é precisamente esse ponto em que queremos nos deter hoje.

Você é daqueles que fecha aplicativos em segundo plano no seu iPhone para economizar bateria? Estamos falando de uma prática comum entre os usuários, mas que os especialistas da Apple e estudos não recomendam.

Fechar aplicativos não ajuda a economizar bateria no iPhone

“A Apple nunca vai adicionar essa função [fechar aplicativos] porque não é necessária. Quando eu trabalhava na Apple, a documentação dizia claramente que não é preciso forçar o fechamento dos aplicativos para melhorar o desempenho, pois eles estão em um estado de suspensão”, escreveu no X - ex-redes sociais do passarinho - um ex-engenheiro da Apple no ano passado.”

E parece que é verdade. Na verdade, Craig Federighi, responsável pelo desenvolvimento do iOS na Apple, também mencionou em um momento que isso não contribui para a economia de bateria como se acredita, pois é uma ação desnecessária que na verdade a empresa tem enfatizado há anos e que pode até ser contraprodutiva.

Outros engenheiros da empresa também têm sido enfáticos em apontar que as aplicações em segundo plano não consomem recursos de forma significativa. Um e-mail destacado pelo 9to5Mac há alguns anos revelou que Federighi respondeu a perguntas sobre o fechamento de aplicativos com um enfático "não e não", deixando claro que não é necessário realizar essa ação para preservar a vida útil da bateria.

Como funcionam os aplicativos em segundo plano?

No iOS, os aplicativos que não estão em uso ativo ficam em estado suspenso, não consumindo mais energia do que o necessário. Lawrence Finch, um usuário experiente no assunto, explicou que fechar aplicativos pode até reduzir a autonomia da bateria, pois o dispositivo consome mais energia ao ter que carregar completamente o aplicativo novamente em vez de reativá-lo a partir de seu estado suspenso.

Além disso, fechar aplicativos não contribui significativamente para liberar a memória RAM. O iOS possui um sistema de gestão de memória que mantém o desempenho do dispositivo sem a necessidade de intervenção manual, por isso o suporte técnico da Apple indica que apenas se deve forçar o fechamento de um aplicativo quando ele não responde ou se comporta de maneira errática.