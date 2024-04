Esqueceu a senha do WiFi? Aqui está como recuperá-la

A necessidade de permanecer conectado à internet para trabalhar, estudar, se divertir, se comunicar, está se tornando cada vez mais essencial, mas é nesses momentos que às vezes a memória falha e gera preocupação ao se desconectar de uma rede WiFi, por isso abordaremos neste artigo as opções disponíveis para recuperar o acesso de forma rápida e fácil.

Lembre-se de que sempre é recomendado não compartilhar a senha da sua rede pessoal de WiFi, pois apenas pessoas de confiança devem ter acesso a ela.

Como recuperar a senha do WiFi?

Se tiver o roteador de casa à mão, várias das opções para se reconectar à sua rede serão mais fáceis.

Recomendados

Código QR

Verifique a parte traseira do seu roteador, geralmente eles vêm com um código QR que você pode escanear com a câmera do seu celular. Dessa forma, você poderá facilmente descobrir a senha.

Etiqueta do roteador

Assim como no passo anterior, os roteadores têm uma etiqueta na parte de trás que mostra o nome e a senha de acesso à rede Wi-Fi. Com esses dados, será mais fácil para você acessar sua conexão estável.

De outro dispositivo

Se em casa tiver outro dispositivo conectado à rede, poderá aceder às configurações de rede para descobrir a senha que inicialmente estará oculta, mas ao fazer os ajustes de segurança que o menu de configuração mostrar, poderá ver os caracteres que a compõem.

Aplicações de terceiros

Nas lojas de aplicativos da iOS e Android, estão disponíveis uma série de aplicativos que podem ajudar a revelar as senhas das redes mais próximas, e até mesmo das redes com as quais seu celular costuma se conectar com frequência.

Ajuda do operador

Uma das formas mais seguras é recorrer à ajuda dos operadores de serviço de internet que o ajudarão a restabelecer seus dados de acesso para que possa navegar com segurança.