Foco e dedicação marcaram a jornada da Vivo Keyd Stars no CBLOL 2024

Estamos chegando ao fim o primeiro split do Campeonato Brasileiro de League of Legends, e com a final já definida, oito equipes se despediram da competição. Após as partidas do último final de semana, tivemos a definição das três melhores equipes dessa primeira etapa e, surpreendendo muitos, a Vivo Keyd Stars se manteve entre os times do topo.

Ao observar as últimas temporadas do CBLOL, raramente uma equipe recém-formada conseguiu conquistar bons resultados e chegar tão longe na competição, ainda mais após passar por mudanças significativas em sua composição no decorrer da disputa. Por estes e outros motivos, a VKS se colocou como uma das novas potências do League of Legends brasileiro ao surpreender e conseguir conquistar o primeiro lugar na fase de pontos e o terceiro lugar nos playoffs da competição.

A equipe ainda contou com jogadores que se destacaram ao longo da temporada, como Guigo, jogador da rota do topo e que foi um dos melhores em sua posição durante a fase regular; e Leleko, que veio da categoria de base da organização carregando a responsabilidade de ocupar a rota do meio após o afastamento de Toucouille, que deixou o CBLOL por motivos de saúde.

Além de destaque para os jogadores, quem também chamou atenção ao propor uma metodologia diferente foi o técnico da equipe, Christopher “SeeEl” Lee. No último sábado, após a vitória da Vivo Keyd Stars contra a RED Canids Kalunga pela chave inferior da competição, o coach da VKS conversou em exclusividade com o Metro e revelou os fatores que ele acredita terem sido determinantes para a equipe se destacar nessa temporada.

Dedicação e confiança

Em conversa após a partida do último sábado, 14 de abril, SeeEl revelou acreditar que a equipe chegou longe na competição graças a dedicação de jogadores e staff, além da forma com que conseguiram encarar os problemas no decorrer do split. Para a temporada de 2024, a Vivo Keyd Stars passou por uma reformulação quase completa em seu elenco, recebendo não somente jogadores do CBLOL Academy (categoria de base) como também dois jogadores e o próprio técnico vindos de ligas estrangeiras.

Outro fator que também ajudou a equipe a se destacar foi a forma como a busca pela melhora é vista por staffs e jogadores. Para SeeEl, o foco em um trabalho de alta performance é um processo constante e que requer esforço conjunto entre jogadores, equipe técnica e demais áreas da organização. “O processo é tudo e nossa staff e jogadores estão alinhados com isso. É importante para nós fazer o melhor que podemos para sempre apresentar a nossa melhor versão”, afirma.

SeeEl, treinador da Vivo Keyd Stars. (Reprodução / Riot Games - Bruno Alvares)

Desta forma, ele ressalta que em uma equipe que almeja o topo o comprometimento de cada parte envolvida é fundamental e determinante para o sucesso. “Nós temos uma equipe incrível, todos trabalham o tempo todo. O técnico do time Academy treina os jogadores e também ajuda com o CBLOL. Os jogadores o Academy também são incríveis e nos ajudaram a treinar a todo momento. Foram mais de 20 jogos só nessa semana. Nossa equipe de apoio também é fenomenal e temos todo um foco em prover o suporte que os jogadores precisam para se desenvolverem. Competir é um desafio e eu acredito que os nossos jogadores têm a mentalidade necessária para serem campeões. Eu estou muito orgulhoso deles”.

No dia seguinte a entrevista, a Vivo Keyd Stars enfrentou a PaiN Gaming pela final da chave inferior do CBLOL, valendo uma vaga na grande final, mas acabou perdendo a série por 3 a 1. Com isso, a equipe que surpreendeu a todos nesta primeira etapa da temporada 2024 deixou a competição na terceira colocação geral. Mas no que depender de jogadores e comissão técnica, este foi apenas o primeiro passo e os esforços continuarão para um resultado ainda melhor na segunda etapa do CBLOL 2024.