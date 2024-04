Elon Musk entrou no Guinness e não achamos que ele queira se gabar disso

Elon Musk, empreendedor e inventor sul-africano-americano é amplamente conhecido por seus projetos ambiciosos e sua visão disruptiva. Ao longo de sua carreira, ele fundou e liderou diversas empresas que transformaram indústrias e deixaram uma marca significativa no mundo.

Entre os seus negócios mais reconhecidos estão a Tesla, pioneira na fabricação de veículos elétricos; a SpaceX, empresa aeroespacial que tem como objetivo tornar as viagens espaciais mais acessíveis e acessíveis; e a Neuralink, empresa de neurotecnologia que procura desenvolver interfaces cérebro-computador para conectar o cérebro humano às máquinas.

Elon Musk entrou no Livro dos Recordes Guinness e não é por um bom motivo

No entanto, nem tudo tem sido um mar de rosas. Elon Musk quebrou um novo recorde, mas não é um que ele gostaria de se gabar. De acordo com o Livro Guinness dos Recordes, ele agora é a pessoa com a maior perda de riqueza pessoal da história.

Entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, a fortuna de Musk diminuiu em uma quantia colossal: quase US$165.000 milhões (tadinho). Os números são baseados em dados da revista Forbes, mas o Guinness aponta que outras fontes sugerem que as perdas de Musk poderiam ter sido ainda maiores.

O que causou essa queda financeira? A principal causa foi a queda no valor das ações da Tesla, a empresa de carros elétricos de Musk, após a aquisição do Twitter por US$44 bilhões em 2022.

Os investidores da Tesla têm expressado preocupação com a compra do Twitter por parte de Musk, temendo que ele não dedique mais atenção suficiente à empresa automotiva.

Na verdade, em dezembro de 2022, Musk perdeu seu posto como a pessoa mais rica do mundo para Bernard Arnault, CEO da LVMH (empresa proprietária da Louis Vuitton).

Vale ressaltar que as perdas de Musk são baseadas no valor de suas ações, as quais poderiam recuperar seu valor este ano. Se isso acontecer, o empresário recuperaria parte de sua riqueza.

No entanto, a compra do Twitter teve um impacto negativo em seus outros negócios.

O valor das ações da Tesla caiu cerca de 65% em 2022, em parte devido ao fraco desempenho da empresa automotiva, que só conseguiu entregar 1,3 milhão de veículos no ano (abaixo das expectativas dos investidores).

Muitos investidores da Tesla acreditam que Musk deveria se concentrar nesse negócio, pois ele está enfrentando uma queda na demanda em meio a temores de recessão, aumento da concorrência e desafios de produção relacionados à pandemia.

O tempo dirá se Musk poderá recuperar sua posição como um dos homens mais ricos do mundo. O que está claro é que a compra do Twitter tem sido uma montanha-russa financeira para ele e suas empresas.