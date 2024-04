Falar sobre Deus pode variar de acordo com as zonas geográficas e crenças ou sistemas de fé predominantes, mas geralmente é representado como uma figura suprema que criou o universo. Nesse sentido, em religiões monoteístas como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, Deus é visto como um ser todo-poderoso, onisciente e benevolente. Enquanto no politeísmo, como na antiga Grécia, são venerados vários deuses com diferentes responsabilidades e atributos. Também existem correntes que duvidam de sua existência, mas ninguém tem a resposta exata sobre quem é Deus, o que Ele faz ou onde Ele vive. E, claro, aproveitando esta nova era de inteligência artificial, decidimos consultá-la sobre este último ponto.

Saber onde Deus vive pode ser algo muito específico, mas certamente serve para definir os limites de sua existência e entender como os chatbots mais famosos compreendem esse conceito: ChatGPT, Gemini e Copilot.

Onde vive Deus de acordo com o Google Gemini?

“A pergunta sobre a morada de Deus tem sido objeto de debate e reflexão por milênios por pessoas de diversas religiões e culturas, e a resposta depende em grande parte da perspectiva religiosa ou espiritual adotada”, responde a IA do Google.

Recomendados

Assim, Gemini explicou que essa pergunta só pode ser respondida separando as diferentes crenças ao redor do mundo, destacando em primeiro lugar a Bíblia Cristã, que coloca Deus vivendo nos céus.

"Alguns trechos sugerem que Deus habita em um local específico nos céus, enquanto outros afirmam que não está limitado por um local físico", e em perspectivas mais amplas "outras (crenças) afirmam que a natureza de Deus e sua morada estão além da compreensão humana".

"A pergunta de onde Deus vive é um mistério que cada indivíduo deve explorar por si mesmo através de sua fé e experiência pessoal. Não existe uma resposta única e universal que satisfaça a todas as pessoas. O importante é a busca sincera da verdade e do significado espiritual", conclui Gemini.

Logotipo de gemini GOOGLE (GOOGLE/Europa Press)

O lugar onde Deus reside de acordo com o ChatGPT

Por sua vez, a inteligência artificial treinada pela OpenAI e comandada por Sam Altman também tem sua opinião sobre onde Deus reside, mas é muito menos específica ao dividir as crenças.

“Se procurarmos uma resposta com base no amplo conhecimento das principais religiões do mundo, poderíamos dizer que Deus não vive em um local específico como entendemos em um contexto físico ou material, mas existe em uma dimensão espiritual que transcende o espaço e o tempo humanos”.

"Deus 'vive' ou existe além do entendimento humano convencional do espaço e do tempo, frequentemente descrito simbolicamente como no 'céu', que é visto como um reino espiritual ou metafísico mais do que um lugar físico", acrescenta a IA, que também se dá ao trabalho de especificar que esta concepção é baseada em seu treinamento, e não em uma opinião pessoal.

No entanto, em compensação, ele criou esta imagem referencial com a ajuda do DALL-E, indicando que Deus é “uma figura divina, representada de forma etérea e majestosa, em um ambiente celestial”

DALL-E Deus

O lugar de Deus de acordo com Copilot

Por último, fizemos o teste com a inteligência artificial da Microsoft, Copilot, mas a sua resposta não foi tão satisfatória. Em diferentes ocasiões, ela simplesmente decidiu não responder, com frases como "Desculpe, mas prefiro não continuar com esta conversa" ou "Meu conhecimento se baseia em dados até certo ponto em 2021, e não tenho informações específicas sobre a localização de Deus".

Assim, depois de insistir de várias maneiras, finalmente deu uma resposta sucinta: “Deus é uma figura espiritual e transcendental que transcende as limitações físicas e espaciais. Não tem uma localização física específica, mas existe em um plano espiritual além do nosso mundo material”, resume Copilot.