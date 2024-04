Sam Altman e Jony Ive buscam um bilhão de dólares para seu projeto de Inteligência Artificial

Confirma-se à sua maneira a onda de rumores que não para de atacar a indústria de Inteligência Artificial desde o ano passado: Sam Altman, o homem por trás da OpenAI e ChatGPT, uniu-se a Jony Ive, o ex-designer lendário da Apple, responsável pelo iPhone e pelo MacBook Air, para criar um novo e revolucionário produto focado em IA.

Desde setembro de 2023, começaram a circular os primeiros rumores sobre as reuniões entre essas duas personalidades com o objetivo de desenvolver um novo produto de Inteligência Artificial, o que acabou se confirmando. Embora durante meses tudo parecesse inofensivo, agora as coisas parecem ter se tornado muito mais sérias.

Sam Altman e Jony Ive Qual é a carta na manga?

Uma vez que, de acordo com um relatório do The Information, o ex-chefe de design da Apple, Jony Ive, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, embarcaram na próxima etapa deste ambicioso projeto, a empresa, que ainda não possui nome, está buscando arrecadar a quantia de um bilhão para desenvolver este hardware que teoricamente seria radicalmente diferente dos smartphones atuais.

Recomendados

Por que Sam Altman e Jony Ive querem tanto dinheiro

Os rumores sobre este projeto, como mencionamos, começaram no outono de 2023, quando foi mencionada a possibilidade de ambos trabalharem no que foi descrito como "um iPhone com IA". Tudo era apenas um rumor na época, até que se tornou oficial que ambos estavam realizando reuniões por volta de outubro do ano passado.

Durante todo esse tempo, os relatórios subsequentes têm sido poucos, mas todos giram em torno da ideia de que este dispositivo misterioso não se limitaria a ser apenas um smartphone com funções integradas de Inteligência Artificial. Algo que, nesta altura de 2024, já se tornou relativamente comum com plataformas como Galaxy AI da Samsung.

Samsung | Galaxy AI

Fala-se que este projeto teria evoluído até a concepção de um dispositivo completamente novo que integraria a Inteligência Artificial de forma inovadora, mudando a maneira como interagimos com a tecnologia. Seria, portanto, o verdadeiro sucessor geracional do iPhone e de todos os smartphones.

A questão é que, para realizar este projeto, Ive e Altman têm estado em contato com vários potenciais investidores, incluindo a Thrive Capital, que já investiu na OpenAI, e a Emerson Collective, a empresa de capital de risco fundada por Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs.

Qual é o dispositivo de Inteligência Artificial que Sam Altman e Jony Ive estão desenvolvendo?

Ainda não há muitos detalhes sobre o dispositivo em si, nem sobre seu funcionamento ou data de lançamento. No entanto, espera-se que, com um investimento inicial tão alto, possa levar vários anos para ser concluído, pois se trata de uma tecnologia completamente nova.

Por enquanto, tudo indica que a indústria de Inteligência Artificial poderia entrar em uma fase de transição, onde a Apple, Samsung e outras empresas adotariam a tecnologia de software já existente para incorporá-la em seus telefones, até que esses caras consigam evoluir tudo.

Sem dúvida, o projeto de Ive e Altman é um dos mais ambiciosos no campo da IA, e seu sucesso poderia mudar radicalmente a forma como interagimos com nossos dispositivos.