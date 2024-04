Google atualiza o aplicativo ‘Encontrar meu dispositivo’ com uma função que o detecta mesmo estando desligado

A equipe do Google se esforçou e começou a atualizar o aplicativo ‘Encontrar meu dispositivo’, com uma nova função que permite localizar seu celular mesmo se estiver desligado.

Esta nova funcionalidade ainda não está disponível para toda a comunidade deste sistema operacional, mas foi informado que estará disponível a partir da versão Android 9.0 em diante. Os primeiros celulares a receber a atualização foram o Google Pixel 8 e o Pixel 8 Pro, conforme relatado pelo Andro4All.

Aqueles de nós que já passaram pelo roubo ou perda do celular sabem o quão valiosa é essa função. Se você passar por algum desses dois eventos, saiba que se tiver seu computador por perto, pode tentar encontrá-lo ou bloquear todas as suas funções antes que acessem suas informações.

No entanto, ainda estava pendente a questão de quando o celular está desligado. Se o dispositivo estiver desligado, o aplicativo exibia a mensagem ‘Dispositivo não localizável’. Agora isso não acontecerá mais, o Google adicionou uma rede de rastreamento colaborativo entre dispositivos Android, que funciona além do simples Bluetooth ou GPS com o qual trabalhava anteriormente.

Isto é o que permite que você encontre o celular imediatamente, mesmo que esteja desligado.

Isso permite que você seja sempre rastreado? Não. Lembre-se de que, para que este aplicativo funcione, você deve emparelhar seu celular com o restante de seus dispositivos, para que, quando estiverem dentro de seu ecossistema digital, você possa manipulá-los ou encontrá-los remotamente.

O Google informa que a rede que criaram usa todos os celulares Android como uma espécie de localizadores, muito semelhante ao sistema executado pelos AirTags da Apple. Do site da Google, foi especificado que os usuários não devem se preocupar com problemas de segurança, pois a rede implantada é feita de forma anônima e evita qualquer tipo de rastreamento.