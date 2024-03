Sam Altman e a OpenAI querem que Sora entre em Hollywood: quais seriam as consequências?

A empresa OpenAI tem estado muito em destaque. Após seu rápido ascenso com o lançamento do ChatGPT, a empresa liderada por Sam Altman continua a fazer notícia sempre que anuncia seus próximos passos. Nesse contexto, há algum tempo foi anunciado o lançamento de Sora, uma inteligência artificial capaz de criar vídeos realistas a partir de texto, e enquanto aguardamos uma data oficial para testá-la, uma nova informação vazada preocupa os especialistas.

E é que, segundo divulgou a Bloomberg, Altman estaria em conversas ativas para integrar a empresa no ecossistema de produção de Hollywood. O problema? Estender o impacto da IA para os grandes estúdios de cinema, publicidade ou redes sociais poderia significar uma mudança de paradigma sobre a qual os sindicatos já estão falando.

Sora quer chegar a Hollywood

Por enquanto, Sora promete transformar descrições textuais em vídeos curtos e realistas, algo semelhante ao que o DALL-E já faz, mas com peças audiovisuais ‘complexas’. O anúncio foi feito no mês passado e imediatamente capturou a atenção mundial ao demonstrar suas capacidades. Mas isso pode estar prestes a mudar com a intenção da Altman de se reunir com executivos de Hollywood.

Recomendados

De acordo com a fonte citada, a OpenAI já teria dado acesso a diretores e atores de destaque para testarem o Sora, antecipando uma revolução nas formas de gerar vídeos. "Esperamos um diálogo contínuo com artistas e criativos", revelou uma fonte interna da OpenAI à Bloomberg.

"OpenAI tem uma estratégia deliberada de colaborar com a indústria por meio de um processo de implementação iterativa (implementando avanços de IA em fases) para garantir uma implementação segura e dar às pessoas uma ideia do que está no horizonte", acrescentou, confirmando o relatório.

Quais seriam as consequências?

Claro que nem tudo pode ser tão fácil para a OpenAI. Cineastas como Tyler Perry ou o co-fundador do Studio Ghibli, Hayao Myazazi, expressaram imediatamente sua oposição a essas mudanças, e atores como Dakota Johnson criticaram afirmando que seria um insulto ao público.

Isso também nos lembra a recente greve dos criativos de Hollywood, que foi motivada por suas preocupações em relação ao impacto da IA no cinema. Nesse caso, finalmente foi alcançado um acordo entre o Sindicato de Atores de Hollywood e os estúdios, que abordou questões como salário, pensões e o uso de inteligência artificial no setor.

Entre outras coisas, o acordo estabeleceu normas para a criação e uso de réplicas digitais e personagens gerados por IA, exigindo uma moderação real e benefícios para os envolvidos.

No entanto, de acordo com o Futurism, essas imagens geradas por IA já apareceram em ficções e não notamos. Por exemplo, na última temporada de ‘True Detective’ e também no filme de terror ‘Late Night With the Devil’.

No entanto, à medida que a tecnologia e a IA generativa evoluem, torna-se necessário estabelecer as bases de uma regulação adequada e atualizada. Se Sora se estabelecer em Hollywood,, podemos esperar longos debates sobre esta nova era e suas implicações na produção de conteúdo.