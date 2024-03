O Google Maps é o mestre absoluto dos aplicativos de navegação: Waze e Apple ficam para trás

Em pleno ano de 2024, uma das principais razões para usar um smartphone (seja um Android ou um iPhone), em vez de um telefone móvel tradicional, é a grande quantidade de aplicativos que podem ser utilizados para explorar todas as funções suportadas pelo dispositivo, como sua função GPS, que nos ajuda a encontrar locais próximos a nós ou que também é extremamente útil para saber como chegar ao nosso destino. Sob esse parâmetro, há três aplicativos que quase todo mundo conhece: Apple Maps (se você tem um iPhone), Waze e Google Maps. No entanto, parece que este último seria o favorito absoluto dos usuários.

Apesar de o Apple Maps vir pré-instalado em todos os iPhones do planeta, o Google Maps conseguiu se tornar a plataforma de navegação preferida pela maioria dos usuários móveis, independentemente do Sistema Operacional Móvel que utilizem. Isso significa que até mesmo os donos de um dispositivo Apple preferem utilizar o aplicativo da concorrência.

Não se trata apenas de uma percepção individual ou subjetiva. Na verdade, acaba de ser publicado um estudo onde finalmente se conseguiu dimensionar a magnitude dos desequilíbrios na distribuição de preferências. Descobrimos que a plataforma por trás do motor de busca mais popular do planeta.

Recomendados

Preferência de aplicativo

Uma pesquisa recente publicada pela empresa MarketWatch acaba de revelar que 70% de um grupo de entrevistados nos Estados Unidos usa o Google Maps para navegar, enquanto apenas 25% opta por usar o Apple Maps, uma porcentagem que é até mesmo superada pela preferência pelo Waze, que ocupa o segundo lugar na pesquisa com 27% de preferência de uso.

O estudo em questão pesquisou um total de 1.000 pessoas nos Estados Unidos, focando no uso de aplicativos de navegação como um meio prático comum entre eles para evitar multas por excesso de velocidade. No entanto, os resultados sobre suas preferências de uso são surpreendentes, especialmente considerando a grande popularidade do iPhone nesse país. Se não conseguirem conquistar o mercado lá, não acontecerá no resto do planeta. É nesse tamanho que está a lacuna que os separa:

Google Maps vs. Apple Maps vs. Waze | MarketWatch Guides

Apesar da integração nativa do Apple Maps no iOS, os usuários de iPhone acabaram preferindo a experiência de uso com o Google Maps. Isso pode ser devido ao fato de que o Google Maps integra um maior número de funcionalidades, com uma precisão de dados melhor e a presença distintiva dessa interface que é mais prática do que estética.

Este último fator seria determinante, já que a plataforma dos garotos de Cupertino é inegavelmente atraente do ponto de vista visual. Mas em um cenário prático real ao dirigir ou caminhar com a tela do smartphone como suporte para se deslocar, a interface da concorrência é mais fluida.

70% prefere o Google Maps em relação ao Apple Maps

Em conjunto, os resultados do estudo do MarketWatch confirmam a dominação do Google no mercado de aplicativos de navegação. Ainda mais se considerarmos que o Waze, em certa medida, também é uma plataforma de propriedade da Alphabet devido ao conglomerado de seus fundos e ações. Portanto, juntos representam uma maioria esmagadora de usuários, pelo menos nos Estados Unidos.

Apesar da forte presença da Apple no mercado de smartphones dentro da nação norte-americana, o Google Maps é a rainha absoluta nesse ramo e não parece que haverá alguma mudança que altere esse equilíbrio.