Apple Vision Pro inclui bateria? Por alguma razão, essa é a dúvida mais frequente

Depois de meses, se não anos de espera, finalmente foi lançado no mercado o tão aguardado Apple Vision Pro, gerando reações de todos os tipos, tanto entre os fãs absolutos da Apple como entre os consumidores casuais que tiveram uma experiência inesperada ao experimentar este dispositivo, tanto por sua tecnologia quanto pelas diversas áreas de oportunidade de melhoria que apresenta em diferentes aspectos.

Estamos diante de um visor de Realidade Mista que não é nada barato, já que sua versão mais básica tem um custo de US$3.500, valor que pode aumentar se forem adicionados acessórios, complementos ou algumas outras variações de hardware com capacidade de armazenamento.

Por essa quantidade de dinheiro, alguém pensaria que o dispositivo inclui o pacote completo com tudo o que é necessário para desfrutá-lo. Mas a recente dinâmica no mercado de smartphones, onde se adotou a medida de não incluir o carregador, para reduzir custos, otimizar lucros e diminuir volumes de distribuição e armazenamento, gerou uma dúvida razoável:

O Apple Vision Pro vem com bateria ou é comprado separadamente?

Revisar tendências e nossas próprias interações com a comunidade destacou a dúvida recorrente sobre se o Apple Vision Pro vem com bateria e alguns outros itens em sua caixa no momento da compra. Portanto, aproveitaremos este espaço para esclarecer algumas das dúvidas que encontramos ao longo destes meses, como uma ferramenta de apoio para aqueles que estão considerando investir neste dispositivo.

Primeiramente, vamos esclarecer a dúvida principal. Felizmente, a bateria está incluída no pacote base de cada Apple Vision Pro, juntamente com outros acessórios essenciais, como um carregador, um cabo de carga de bom comprimento, uma capa frontal, uma alça superior, um protetor de luz e um pano para polir. Portanto, ao comprar o visor, desde o momento em que abrimos a caixa, já temos tudo o que é essencial para desfrutar da experiência.

No entanto, é indispensável destacar um assunto que talvez surpreenda alguns: a autonomia da bateria. A Apple estima que a duração da bateria é de cerca de duas horas em uma sessão de uso geral. No entanto, este tempo é muito variável e pode variar em uma ampla faixa, de uma hora e meia até 180 minutos. Tudo depende dos processos e atividades que realizamos.

Em qualquer caso, mesmo o cenário de autonomia mais prolongada é relativamente curto, então mais de um usuário considerará a alternativa de comprar uma bateria extra, que, obviamente, não está incluída no pacote básico ao comprar um Apple Vision Pro. A bateria adicional do visor está atualmente à venda por USD $199, o que obviamente representa um custo adicional ao já previsto.

Uma bateria pesada

Por sua vez, é importante destacar que cada bateria para o Apple Vision Pro possui um cabo fixo com um conector que permite uma conexão rápida e simples ao fone de ouvido, mas seu design não é idêntico ao de um Power Bank convencional e isso explica em parte o alto custo do acessório.

Também deve-se levar em consideração que a bateria tem um peso um pouco grande, pois ronda os 350 gramas. Isso explica por que a Apple não a integrou diretamente ao corpo do Vision Pro, que por si só já pesa quase meio quilo. Nesse sentido, agradecemos à Apple pela decisão de enviar a bateria separadamente para nos poupar uma lesão cervical.