Tatiana López, astronauta latina: ‘não podemos ser o único tipo de vida em nosso universo’

Numa iniciativa única, a astronauta análoga chilena Tatiana López fez parte da montagem do primeiro “Simulador Galáctico” do país. Tratou-se de uma ativação localizada no shopping center Cenco Costanera - anteriormente conhecido como Costanera Center -, para divulgar os benefícios do Rexona Clinical, um desodorante que oferece proteção por 96 horas “independentemente das condições extremas que você enfrenta diariamente”. Assim, a atração destinada a fãs do espaço e da ciência permitiu aos visitantes “viajar pela galáxia sem sair da cidade”, contexto no qual a destacada divulgadora STEM foi o principal rosto da campanha, compartilhando seu entusiasmo pelo projeto.

"O que mais gostei desta campanha é que aproximou as pessoas das ciências espaciais, uma vez que os astronautas também treinam dentro das cápsulas que são enviadas para o espaço. Esta ativação foi uma inspiração para as futuras gerações que sonham em ir para o espaço", disse à FayerWayer.