O fim do mundo como o conhecemos é um tema sobre o qual pensamos diariamente, e saber quando e como isso acontecerá são as perguntas básicas desta questão. Claro que compartilhamos o mundo com muitas outras espécies. Na verdade, a vida na Terra começou há cerca de 3,8 a 4,1 bilhões de anos, pouco depois da formação do planeta há cerca de 4,54 bilhões de anos. Os primeiros vestígios de vida foram encontrados em estruturas criadas por comunidades de microorganismos, com fósseis - que se acredita serem de cianobactérias - datando de aproximadamente 2,5 a 3,5 bilhões de anos, enquanto a vida humana é estimada ter começado há aproximadamente 2 a 3 milhões de anos na África.

Portanto, a possibilidade de extinção da humanidade e de várias outras espécies animais é um tema de profundo interesse tanto para a ciência como para a sociedade. Diante dessa incerteza, decidimos utilizar a inteligência artificial para entender melhor essa questão e ver que resposta ela pode nos fornecer.

A extinção de acordo com Copilot

Ao consultar sistemas avançados de IA como o Copilot da Microsoft sobre quem será extinto primeiro, a resposta é aterrorizantemente precisa: "Atualmente, estamos experimentando a sexta extinção em massa, possivelmente a mais rápida em 252 milhões de anos. Os humanos podem ser uma das muitas espécies afetadas neste período. Além disso, eventos como colisões com asteroides ou mudanças geológicas também podem influenciar nossa sobrevivência", escreve a inteligência artificial.

"Tanto animais como humanos enfrentam ameaças existenciais, mas as causas e os prazos de extinção são diferentes", acrescenta, indicando que atualmente a raça animal está ameaçada pela perda de seu habitat, mudanças climáticas, poluição e exploração ou caça excessiva.

Os humanos, por sua vez, estão mais propensos a uma guerra nuclear, pandemias, crise climática e algo assustador por ser uma resposta formulada por uma IA: de acordo com o Copilot, também estamos ameaçados pelo impacto incerto da inteligência artificial.

Vamos nos extinguir?

"É difícil prever com certeza quem se extinguirá primeiro, os humanos ou os animais. Há muitos fatores que podem influenciar na extinção de uma espécie, como a mudança climática, a destruição do habitat, a poluição, a superexploração e as doenças", reflete a IA do Google ao responder à mesma pergunta.

E adiciona: “Se os humanos não tomarem medidas para proteger o meio ambiente e reduzir seu impacto no planeta, pode ser que se extingam antes de muitas espécies animais”.

Claro que esta inteligencia artificial não parou sua resposta por aí. Em argumentos a favor da extinção humana, ela destaca inicialmente os impactos no meio ambiente, a possibilidade de guerras destrutivas e o fato de que somos uma "espécie relativamente jovem", o que significa que poderíamos ser mais suscetíveis à extinção do que espécies mais antigas.

No que diz respeito aos animais, os argumentos que poderiam indicar a sua extinção precoce estão relacionados com a forma como os humanos lidarão com a crise climática, tornando-os ainda mais vulneráveis.

No entanto, "a extinção de animais pode ter um efeito dominó no ecossistema, o que poderia levar à extinção de outras espécies, incluindo os humanos. Trabalhando juntos, podemos prevenir a extinção de espécies e proteger o planeta para as gerações futuras", afirma Gemini.

O ChatGPT responde quem se extinguirá primeiro

Finalmente, também consultamos a inteligência artificial da OpenAI e Sam Altman. Embora uma previsão exata tenha sido elusiva, a IA do chatbot indica que "depende de muitos fatores, incluindo mudanças climáticas, perda de habitats, poluição, e outros impactos ambientais causados por atividades humanas".

Dessa forma, alinhando-se com as IA's da Microsoft e Google, o ChatGPT indica que fatores como as mudanças climáticas, poluição, superexploração e perda de diversidade poderiam afetar mais rapidamente certos tipos de animais do que os humanos. No entanto, ao mesmo tempo, se os humanos não forem capazes de se adaptar a essas mudanças, significaria que "ambas as espécies enfrentam riscos significativos devido às ações humanas".

"Muitas espécies animais estão em maior risco imediato de extinção do que os humanos, devido à sua menor capacidade de adaptação e à ampla gama de ameaças que enfrentam. No entanto, a extinção de espécies animais tem consequências profundas para os ecossistemas globais e, por extensão, para a sobrevivência humana a longo prazo", explica.

Desta forma, embora não esteja claro quando ocorreria essa extinção, pode-se deduzir que se acontecer primeiro com os animais, então consequentemente seguirá a extinção da raça humana. Fatores evidentes em relação ao cuidado do meio ambiente poderiam ser os desencadeadores dessa tragédia, mas aparentemente ainda restam vários anos para reverter essa incerteza.