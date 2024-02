"Potencialmente perigoso": asteroide do tamanho do Maracanã se aproxima da Terra nesta sexta-feira (2) Imagem: Pixabay/urikyo33

A Nasa, agência espacial americana, revelou que um asteroide “potencialmente perigoso” se aproxima da Terra nesta sexta-feira (2).

Segundo a agência, o objeto chamado de 2008 OS7 mede cerca de 271 metros de diâmetro e passará a uma distância de 2,8 milhões de quilômetros do nosso planeta.

Quase um Maracanã

De acordo com os estudos, o asteroide é quase do tamanho do Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, que tem mais de 300 metros. A rocha passará pela Terra às 11h41, no horário de Brasília, desta sexta-feira, conforme informado pelo ‘O Globo’.

Mesmo com a avaliação de potencialmente perigoso, a agência americana garante que não há riscos de colisão com a Terra.

“Não precisamos nos preocupar muito com isso, pois esse asteroide não entrará na atmosfera da Terra, embora ainda se aproxime dela”, dz o investigador do Departamento de Física da Universidade de Warwick, Dr. Minjae Kim.

Por que “potencialmente perigoso”?

Para a Nasa, um asteroide “potencialmente perigoso” deve medir mais e 140 metros de diâmetro e se aproximar a ao menos 7,5 milhões de quilômetros da órbita da Terra em torno do Sol.

“O 2008 OS7 é um asteroide muito pequeno cuja órbita se cruza com a da Terra, por isso foi classificado como potencialmente perigoso”, explica o doutor. De acordo com Kim, não será possível avistar o objeto a olho nu devido ao seu tamanho.

Cerca de 2.350 asteroides do sistema solar possuem essa classificação. o próximo que irá se aproximar novamente da Terra dessa forma será 99942 Apophis, em 14 de abril de 2029.

