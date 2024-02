O WhatsApp deixará de funcionar nestes celulares Android

Chega um daqueles momentos temidos em que o WhatsApp se renova para melhorar suas funções de segurança, mas isso também significa uma notícia terrível para alguns usuários de smartphones que rodam no Android: o aplicativo deixará de funcionar automaticamente em seus celulares.

Existem algumas boas notícias no horizonte com essa série de mudanças, como o vazamento de uma versão beta do aplicativo onde tudo sugere que agora será possível receber mensagens de usuários de outros serviços como o Telegram ou o Signal.

Logos mostrados nos smartphones no Brazil - 25 Jan 2021 Whatsapp, Telegram, Signal, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, LinkedIn e Slack app. (Photo by Rafael Henrique / SOPA Images/Sipa USA)No Use Germany. (SOPA Images/Rafael Henrique / SOPA Images/Si)

Infelizmente, toda evolução requer alguns sacrifícios e, neste caso, os usuários de um dispositivo Android que ainda estejam executando a versão 4.4 KitKat ou alguma anterior, recebem a notícia de que o WhatsApp não funciona mais em seu dispositivo em 2024.

Basta entrar no dispositivo para começar a notar as falhas óbvias, além das notificações pop-up que alertam sobre o encerramento do funcionamento do aplicativo no celular.

Será impossível enviar mensagens, enviar arquivos, fazer chamadas ou até mesmo acessar a conta da plataforma na grande maioria dos casos.

Com isso, seria indispensável migrar para um smartphone mais recente para poder continuar usando o aplicativo.

É importante notar que os usuários de iPhone com iOS 10 também foram afetados por essa situação e se torna indispensável migrar para um aparelho mais novo.

A lista completa de celulares Android em que o WhatsApp deixou de funcionar em 2024

Através de uma publicação em seu blog oficial, a equipe de desenvolvedores por trás do WhatsApp aprofundou-se mais sobre as variáveis que analisam para realizar esse tipo de movimento que deixa sem cobertura modelos antigos.

"Para escolher o que deixar de admitir, a cada ano nós, assim como outras empresas de tecnologia, analisamos quais dispositivos e softwares são os mais antigos e têm a menor quantidade de pessoas ainda utilizando-os."

É possível que esses dispositivos também não tenham as últimas atualizações de segurança ou não possuam a funcionalidade necessária para executar o WhatsApp.

Aqui está a lista completa de modelos de smartphones, que executam Android e iOS, nos quais o WhatsApp acabou de parar de funcionar:

Android Smartphone

Samsung Galaxy S2

Nexus 7

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platina

Grand S Flex ZTEGrande S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

HTC One

Sony Xperia Z

LG Optimus G Pro

Samsung Galaxy Nexus

HTC Sensação

Motorola Droid Razr

Sony Xperia S2

Motorola Xoom

Samsung Galaxy Tab 10.1

Asus Eee Pad Transformer

Acer Iconia Tab A5003

Samsung Galaxy S

HTC Desire HD

LG Optimus 2X

Sony Xperia Arc 3

Como podemos observar na lista, há alguns modelos bastante antigos que podemos considerar como clássicos até mesmo. Inclusive de alguns fabricantes que nem existem mais neste mercado móvel, como a LG.

Portanto, caro leitor, se você é proprietário de algum desses celulares, na verdade possui um pedacinho da história dessa indústria, mas provavelmente é hora de renovar o aparelho.