Cientista da NASA mostra como é o pôr do sol em cinco planetas do nosso sistema solar e em um exoplaneta

Os pores do sol são um dos eventos mais impressionantes que nosso planeta tem. Milhões de pessoas ao redor do mundo desfrutam desse espetáculo visual que envolve múltiplos processos astronômicos e científicos, além de sua própria beleza natural.

Os investigadores das ciências espaciais querem ir um passo além da humanidade e estão a questionar-se como são os entardeceres noutros corpos do nosso Sistema Solar ou mesmo em regiões profundas da galáxia.

O Dr. Gerónimo Villanueva, cientista do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, realizou um estudo que revela detalhes sobre como são os pôr do sol em cinco mundos do nosso Sistema Solar e em um exoplaneta, de acordo com o Meteored.

Para o estudo, considere dados conhecidos desses corpos, como sua atmosfera e distância em relação à sua estrela massiva.

Entardeceres nos planetas NASA

Terra: Em nosso lar celestial, os entardeceres se caracterizam por uma impressionante gama de cores, desde tons suaves de rosa e laranja até púrpuras profundos. Esse espetáculo de luz se deve à dispersão das partículas na atmosfera terrestre, que separam as cores do espectro solar e criam uma paleta vibrante para o pôr do sol.

Vênus: O vizinho ardente da Terra, Vênus, oferece um pôr do sol de outro mundo. Sua densa atmosfera, composta principalmente de dióxido de carbono, difunde a luz solar, criando um brilho suave e uniforme que se estende pelo horizonte. Os céus venusianos podem se tingir de tons alaranjados e dourados, mergulhando a paisagem em um brilho misterioso e cativante.

Marte: No mundo avermelhado de Marte, os entardeceres adquirem uma qualidade etérea e sobrenatural. A fina atmosfera marciana, composta principalmente por dióxido de carbono, dispersa a luz de forma diferente da Terra, resultando em um céu azul pálido durante o dia e entardeceres tingidos de azul, rosa e violeta. O Sol, menor na perspectiva de Marte, afunda lentamente abaixo do horizonte, iluminando as nuvens de poeira em um brilho dourado.

Urano: Urano, o gigante de gelo nos confins do sistema solar, oferece uma perspectiva única para os observadores cósmicos. Com seu eixo inclinado, os entardeceres em Urano seriam extremamente longos, já que o sol desliza lentamente pelo horizonte. A atmosfera de Urano, composta principalmente de hidrogênio e hélio com toques de metano, poderia pintar o céu com tons azuis e verdes, criando um espetáculo celestial inesquecível.

Titã (Lua de Saturno): Na enigmática lua Titã de Saturno, os entardeceres seriam espetáculos de fantasia. Com sua densa atmosfera de nitrogênio e traços de metano, os céus de Titã poderiam se iluminar com tons alaranjados e amarelos, com o sol brilhando fracamente através das nuvens de hidrocarbonetos. Os lagos de metano e etano poderiam refletir as cores do céu, criando uma experiência visual única no sistema solar.

Trappist-1e (Exoplaneta): No distante sistema estelar Trappist-1, o exoplaneta Trappist-1e oferece um pôr do sol verdadeiramente exótico. Orbitando uma estrela anã vermelha, o céu de Trappist-1e poderia ser dominado por tons de vermelho e laranja, com o sol diminuindo de tamanho conforme se põe atrás do horizonte. As múltiplas luas do planeta poderiam adicionar um elemento adicional a esse impressionante espetáculo celeste.