Descubra 5 jogos dos anos 90 que ganharam uma nova versão para computador

Uma das grandes marcas dos anos 1990 foi o lançamento de jogos emblemáticos para os computadores e videogames da época. Prova disso é que grandes títulos lançados entre os anos 1990 e 2000 ainda hoje seguem sendo buscados por jogadores de todas as idades.

Com os clássicos conquistando tanto a antiga quanto a nova geração de gamers, grandes jogos foram adaptados e receberam uma remasterização para computador, tornando possível reviver momentos nostálgicos que marcaram a infância e adolescência de muitos jogadores.

Pensando nisso, consultamos a lista do Techtudo e separamos 5 jogos clássicos que foram remasterizados e podem ser jogados, em sua nova versão, no computador. Confira:

Final Fantasy III

Originalmente lançado no ano de 1990, Final Fantasy III é o terceiro jogo de uma das franquias mais conhecidas, e aclamadas, do mundo dos games. Em 2014, o game ganhou uma atualização completa em sua jogabilidade e nos áudios.

Com os elementos característicos de um RPG, Final Fantasy III conta a história de quatro Guerreiros da Luz que foram escolhidos por um cristal de luz para libertar o mundo da escuridão das forças malignas.

Duke Nukem 3D

Lançado originalmente em 1996, Duke Nukem 3D foi o terceiro título da série de jogos de ação FPS (First Person Shooter). No jogo você precisa evitar que alienígenas assassinos destruam a humanidade e para isso conta com suas habilidades e algumas armas mortíferas.

Em 2016, em comemoração ao aniversário de 20 anos do lançamento do jogo, Duke Nukem 3D recebeu além de uma remasterização com foco na resolução do jogo e nas texturas, um quinto episódio inédito.

Quake

Também lançado em 1996, Quake foi relançado no ano de 2021. Com suporte para resolução de até 4K e widescreen, os gráficos do jogo também foram aperfeiçoados.

Além disso, agora é possível jogar Quake online em partidas com até oito jogadores simultâneos ou no modo cooperativo.

Doom 64

Lançado em 1997 para o Nintendo 64, o jogo Doom 64 foi desenvolvido para ser uma continuação de Doom II: Hell on Earth. O relançamento, com a remasterização, aconteceu no ano de 2020, quando este, que é um dos FPS mais icônicos da antiga geração, foi disponibilizado para PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Na história, o jogador precisa defender as bases de Marte que foram completamente infestadas por monstros. Após completar as 30 fases do jogo, você se vê cara a cara com a Mother Demon, mãe de todos os demônios, e precisa sobreviver a este encontro.

Age of Empires II: The Age of Kings

Diferente dos demais jogos da lista que são clássicos do mundo do FPS e RPG, Age of Empires II é um jogo de estratégia em tempo real onde cada jogador precisa liderar uma civilização em busca da dominação mundial.

Em 2019, comemorando o 20º aniversário de lançamento do jogo, o título foi relançado e passou a contar com uma nova expansão trazendo outras três campanhas e quatro novas civilizações.

Além disso, também foram habilidades modos de cooperação e Battle Royale, levando o game para o mundo online.

