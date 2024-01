É compreensível que jogos que fizeram parte da infância de uma parcela dos gamers sejam visto como os melhores. Porém, esse sentimento nostálgico não enche o bolso das empresas, que buscam cada vez mais criar videogames que conversem com a modernidade e o padrão de sociedade, mas sempre em busca de lucro.

E para isso novas franquias são lançadas, com algumas dando super certo. Todavia, se engana quem acha que velhos personagens não continuam movimento o mundo dos games, como é possível observar nas listas a seguir.

Você já parou para refletir quais são os games mais vendidos da atualidade? Será que o seu jogo favorito está na lista? Confira a seguir.

Nintendo Switch

Lançado em 2017, o Nintendo Switch não é mais uma novidade no mercado, contudo, foi o último videogame lançado pela Nintendo, que continua apostando em personagens nostálgicos para atrair velhos e novos gamers.

Um claro exemplo disso é o jogo mais vendido da plataforma levar o nome do personagem principal da empresa no título. De acordo com texto do site ‘Jovem Nerd’, publicado em novembro de 2023, o game mais vendido do Nintendo Switch é Mario Kart 8 Deluxe, com 57 milhões de cópias. A lista segue com:

LEIA TAMBÉM: Encontraram um Game Boy extremamente raro e caro que nunca foi usado

Animal Crossing: New Horizons – 43,3 milhões;

– 43,3 milhões; Super Smash Bros. Ultimate – 32,4 milhões;

– 32,4 milhões; The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 31,1 milhões;

– 31,1 milhões; Super Mario Odyssey – 26,9 milhões.

De acordo com a marca, 50,2% das vendas são no modo digital.

Os jogos mais vendidos dos videogames atuais; será que o seu favorito está na lista? Imagem: Pexels/Pixabay

PlayStation 5

Lançado em 2020, era óbvio que a aposta da Sony em videogames daria certo mais uma vez. Aquele clássico FIFA, ou melhor, EA SPORTS FC 24, é um dos que mais venderam nos últimos meses. Mas na lista também aparecem:

God Of War Ragnarök;

Grand Theft Auto V;

Marvel’s Spider-Man 2;

The Last Of Us Part I.

Os jogos mais vendidos dos videogames atuais; será que o seu favorito está na lista? Imagem: Pexels/FOX

Xbox Series X/S

Também lançados no final de 2020, Xbox Series X e Xbox Serie S são os concorrentes diretos do PS5, com o Series X sendo o mais potente entre os dois. Starfield e Forza Horizon 5 são os jogos mais vendidos da empresa atualmente, mas em 2023 a lista dos jogos mais vendidos nos Estados Unidos teve um ‘invasor’, com The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, da Nintendo, na segunda colocação geral.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Guerra de titãs: este é o empresário tecnológico com a maior fortuna do mundo em 2023

⋅ Os tênis Nike LeBron 21 “Conchiolin” serão os tênis de 2024

⋅ Saiba quem é o garoto de 13 anos que foi o primeiro a ‘zerar’ o jogo Tetris