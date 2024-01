Saiba quem é o garoto de 13 anos que foi o primeiro a ‘zerar’ o jogo Tetris

Aos 13 anos de idade um jovem norte-americano conseguiu um feito considerado por muitos impossível: ele se tornou o primeiro humano a “travar” o jogo Tetris. O jovem Willis Gibson conseguiu essa façanha mais de 40 anos após o lançamento do jogo, que é um clássico com versões adaptadas para diversas plataformas.

Conforme publicado pelo GE, Willis utilizou a versão do jogo para o console NES, e com uma técnica inovadora para aumentar a velocidade de manipulação das peças conseguiu travar o game ao chegar no estágio máximo.

Com o apelido de ‘Blue Scuti’, o adolescente começou a se interessar pelo Tetris aos 11 anos de idade, após buscar na internet algo que fosse capaz de entretê-lo. Desde então, o jovem morador de Stillwater, nos EUA, segue conquistando grandes feitos como jogador.

Em outubro de 2023, pouco tempo antes de conseguir “zerar” o jogo, Willis já estava chamando atenção em meio a comunidade de fãs do jogo. Apesar da pouca idade ele conquistou o 3º/4º lugar do Classic Tetris World Championship.

Pequeno prodígio

Sendo o mais novo dentre todos os competidores, Willis ficou conhecido por seu estilo agressivo, e rápido, de jogar. Em 2021 ele começou a jogar competitivamente, sendo que logo no ano seguinte, em 2022, o jovem participou de seus primeiros campeonatos.

Para alcançar seu nível atual, foram necessárias mais de 20 horas semanais de jogo e o desenvolvimento de uma técnica chamada “rolamento”, que consiste em segurar o controle do NES de uma forma diferente que possibilita aumentar a velocidade de resposta ao jogo.

Quando começou a jogar, Willis nunca pensou em travar o jogo, mas sabia que chegaria um momento em que o jogo poderia travar devido a uma limitação da programação da época. Ou seja, o Tetris não é um jogo infinito como muitos pensavam ser.

Em dezembro de 2023, o jovem comprovou essa teoria quando m um jogo de 38 minutos conseguiu travar o game e alcançar a pontuação máxima permitida pela programação do jogo, feito antes conquistado somente pela Inteligência Artificial.

Assista:

