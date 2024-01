Recorde mundial de Tetris é quebrado e agora pertence a um garoto de 13 anos

Já imaginou ter apenas 13 anos de dono de um recorde mundial? O jovem conhecido como “Blue Scuti” conseguiu esse feito ao alcançar o nível 157 jogando um dos jogos clássicos mais conhecidos, e queridos, ao redor do mundo: o Tetris.

Segundo o Terra, o menino conseguiu alcançar o feito inédito após 34 anos do lançamento do jogo, e para isso utilizou a versão do Tetris para o NES.

Ele foi o primeiro a chegar até a “True Killscreen”, um ponto em que o jogo trava e que foi considerado inacessível por tempos após o lançamento do game. Até então, acreditava-se que o Tetris era infinito, ou seja, não possuía um nível específico marcando seu final.

Inicialmente o nível 29 do Tetris foi considerado como sendo o nível final do jogo devido à alta velocidade com que os blocos caem, tornando a jogabilidade praticamente impossível. No entanto, em 2011 um jogador desenvolveu uma nova técnica que tornou possível alcançar o nível 30.

Anos depois, em 2018, o recorde foi ultrapassado depois que os níveis 31, 35 e 38 foram alcançados.

Recorde mundial

Por mais alguns anos o recorde do Tetris ficou estagnado no nível 38, até que em 2021 uma nova estratégia foi criada pelo jogador Cheez, que conseguiu alcançar o nível 40.

Com uma nova forma de jogar, levou pouco tempo para que outros experts no jogo conseguissem adaptar a técnica e alcançar níveis cada vez mais altos, sendo mais recente 146.

Agora, nos últimos dias de 2023, Blue Scuti conseguiu ser o primeiro, e mais jovem jogador, a atingir o nível 157 do jogo, sendo possível notar o exato momento em que a tela trava.

O momento em que a marca é atingida foi compartilhado em diversos vídeos no YouTube, assim como transmitido em live pelo próprio jogador. Confira:

